المكسيك تعلن تعطيل الدراسة والعمل بمناسبة افتتاح كأس العالم 2026

خبرني - قررت الحكومة المكسيكية تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات يوم الخميس، إلى جانب اعتماد العمل من المنزل لموظفي القطاع الحكومي، كإجراء استثنائي بمناسبة انطلاق كأس العالم 2026.

ويأتي هذا القرار في إطار محاولة لتخفيف الضغط المروري المتوقع في العاصمة مكسيكو سيتي -واحدة من أكثر المدن ازدحاما في العالم- يوم المباراة الافتتاحية على ملعب "أزتيكا".

كما دعت الحكومة شركات القطاع الخاص إلى السماح لموظفيها بالعمل عن بُعد، ضمن خطة أوسع لتقليل التنقل داخل المدينة خلال يوم الافتتاح. في المقابل، أكدت السلطات أن بعض القطاعات الحيوية ستواصل عملها بشكل طبيعي، وعلى رأسها الخدمات الطبية وأجهزة الشرطة والعاملون في البنية التحتية الأساسية.

ويستعد المنتخب المكسيكي لمواجهة نظيره الجنوب أفريقي في افتتاح مباريات البطولة، في حدث يُنتظر أن يشهد حضورا جماهيريا واسعا وحركة كثيفة داخل العاصمة.

ومن المقرر أن ينطلق حفل الافتتاح قبل المباراة بنحو ساعة، ويحييه عدد من النجوم العالميين من بينهم شاكيرا، على أن تبدأ المباراة الافتتاحية في التاسعة مساء (21:00) بتوقيت الدوحة.