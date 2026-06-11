*
الخميس: 11 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

قطر ومصر تدينان الهجمات الإيرانية على الأردن

  • 11 حزيران 2026
  • 11:14
قطر ومصر تدينان الهجمات الإيرانية على الأردن

خبرني - أدانت دولة قطر بشدة تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، وقالت إنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة هذه الدول وخرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية -في بيان رسمي- ضرورة تجنيب المنطقة تداعيات التصعيد غير المبرر، والعمل على خفض التوتر بما يفضي إلى استعادة الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وجددت الدوحة تضامنها الكامل مع الأردن والبحرين والكويت، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على سيادتها وأمنها.

وفي السياق ذاته، أدانت مصر بأشد العبارات ما وصفتها بـ"الاعتداءات الإيرانية الآثمة والمتكررة" على الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة أنها تمثل تصعيدا خطيرا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.

وأعربت القاهرة عن تضامنها الكامل مع الدول الثلاث، ودعمها لإجراءاتها في حماية أمنها ومقدراتها، مجددة رفضها القاطع لهذه الهجمات.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن أمن الدول العربية يشكل ركنا أساسيا من الأمن القومي العربي، داعية إلى وقف التصعيد واحترام سيادة الدول، والاحتكام إلى الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع اتساع رقعة التوتر.

وشن الحرس الثوري الإيراني، فجر اليوم الخميس، سلسلة هجمات بالصواريخ والمسيّرات، استهدفت الكويت والبحرين والأردن.

وقال الحرس الثوري إن الهجمات طالت مواقع عسكرية أمريكية، بينها الأسطول الخامس في البحرين وقاعدتا الأزرق في الأردن وعلي السالم في الكويت، ردا على الهجمات الأمريكية التي استهدفت مواقع في جاسك وسيريك وقشم الليلة الماضية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

كلاب ضالة تثير الهلع بين سكان أبو السوس والبيادر ومطالبات بتدخل عاجل
كلاب ضالة تثير الهلع بين سكان أبو السوس والبيادر ومطالبات بتدخل عاجل
  • 2026-06-11 13:33
وزارة العمل ترفع البطاقة الحمراء لعمل الأطفال
وزارة العمل ترفع البطاقة الحمراء لعمل الأطفال
  • 2026-06-11 13:06
الأردن.. 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال شهر
الأردن.. 350 ألف مسافر عبر جمرك العمري خلال شهر
  • 2026-06-11 13:01
وزارة المياه ترد على تصريحات للدكتور ممدوح العبادي
وزارة المياه ترد على تصريحات للدكتور ممدوح العبادي
  • 2026-06-11 12:58
مجلس الوزراء يُحيل عدداً من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
مجلس الوزراء يُحيل عدداً من ضباط الأمن العام إلى التقاعد - أسماء
  • 2026-06-11 12:25
الأردن.. إحباط محاولة تسلل عبر الحدود وإلقاء القبض على شخص
الأردن.. إحباط محاولة تسلل عبر الحدود وإلقاء القبض على شخص
  • 2026-06-11 11:52