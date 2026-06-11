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  • من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور

من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور

  • 11 حزيران 2026
  • 11:03
من الأرض إلى السيادة الغذائية مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح صور

خبرني - أطلقت العربية لحماية الطبيعة مبادرة زراعة القمح في عدد من الدول العربية، في إطار جهودها لتعزيز صمود المزارعين ودعم السيادة الغذائية والأمن الغذائي المحلي والإقليمي في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية والسياسية التي تؤثر على قطاع الزراعة في المنطقة.
وشملت المبادرة زراعة ما مجموعه 769 دونماً من القمح، توزعت بين فلسطين والأردن ولبنان، ضمن تدخلات ميدانية. وبحسب تقديرات أولية، من المتوقع أن يتراوح إنتاج الدونم الواحد من القمح بين 200 و300 كغم، ما يعكس أهمية هذه التدخلات في دعم الإنتاج المحلي.
وفي الأردن، تم زراعة 88 دونماً في مناطق بدر والمشارع والعامرية، في إطار تعزيز الاعتماد على الأصناف المحلية ودعم الأمن الغذائي للأسر، وسيُخصص محصول القمح الناتج لأهالي المنطقة، ليُستخدم في إنتاج الخبز البلدي. 
وفي فلسطين، جرى تنفيذ الزراعة على مساحة 600 دونم في عدد من مناطق الضفة الغربية، من بينها بني نعيم وسعير في محافظة الخليل، إضافة إلى إحدى قرى محافظة رام الله، استجابة مباشرة لحاجة المزارعين الفلسطينيين إلى بذور القمح في ظل سياسات الاحتلال والتحديات المتزايدة التي يفرضها على القطاع الزراعي، ويهدف إلى تثبيت المزارعين والحفاظ على أراضيهم.
كما تم تنفيذ زراعة 71 دونماً في قطاع غزة شماله وجنوبه بهدف تعزيز قدرة الأهالي على الإنتاج المحلي من محصول استراتيجي، في ظل ظروف إنسانية وزراعية معقدة مرتبطة بشح الموارد والمساعدات بسبب الاغلاقات المتكررة للمعابر من قبل الاحتلال.
إلى جانب 10 دونمات في جنوب لبنان، بالتعاون مع المجتمعات الزراعية المحلية.
وقالت رئيسة الهيئة الإدارية للعربية لحماية الطبيعة، رزان زعيتر: "إن هذه المبادرة لا تقتصر على كونها نشاطاً زراعياً، بل نموذج لفعل مقاومة اقتصادي قابل للتوسع يسعى لامتلاك قرارنا الغذائي. زراعة القمح في هذا التوقيت بالذات هي خطوة عملية لحماية الأرض، وتمكين المجتمعات الريفية من مواجهة الأزمات المتلاحقة التي تهدد استدامة إنتاجنا العربي".
وتؤكد "العربية لحماية الطبيعة" أن هذه المبادرة تأتي ضمن سياق أوسع لبرامجها المستمرة لتعزيز السيادة على الغذاء وحماية البيئة، مشددة على أن السيادة على الأرض تبدأ من السيادة على الغذاء. 

من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور
من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور
من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور
من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور
من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور
من الأرض إلى السيادة الغذائية: مبادرة عربية تطلقها منظمة أردنية لزراعة القمح - صور

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