83.8 دينار سعر الذهب عيار 21 في الأردن

خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، في السوق المحلية، الخميس عند 83.80 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 79.60 دينار لجهة الشراء.

وحسب النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب لعياري 24 و18 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 96.30 و 73.80 دينار على التوالي.

وتعافت أسعار الذهب الخميس، من أدنى مستوى في 6 أشهر بفضل شراء المستثمرين للمعدن الأصفر بأسعار منخفضة، في وقت يترقبون فيه تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة قد يلقي مزيدا من الضوء على توقعات أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 05:58 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 4095.64 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 تشرين الثاني عند 4022.09 دولار في وقت سابق من الخميس.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب نزلت 0.4% إلى 4116.20 دولار.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز لدى ستون إكس "مع اندفاع الأسعار نحو 4000 دولار، فإن هذا يمثل مستوى دعم واضحا قد يدفع المتشائمين إلى جني أرباح سريعة أو إغراء المتفائلين الحذرين".

وأضاف "لم يتمكن مؤشر الدولار من تحقيق مكاسب كبيرة عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء. لذا، ما لم تكن هناك مفاجآت سيئة في مؤشر أسعار المنتجين، فقد يشهد الذهب انتعاشا فنيا على المدى القريب".

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في أيار بأسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي لشهر أيار، المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا يزيد على 70% لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول كانون الأول.

وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية الخميس، لليوم الثاني على التوالي، بعدما توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وارتفعت أسعار النفط الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية.

ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تسريع وتيرة التضخم، وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن غير المدر للعائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 63.95 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4% ليصل إلى 1671.09 دولار، وزاد البلاديوم 2.9% إلى 1248.45 دولار.