وزير الطاقة: تطوير حقل الريشة يشمل حفر 80 بئرا وخط أنابيب للربط مع الغاز العربي

خبرني - نفذ وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، جولة عمل رسمية في الولايات المتحدة الأميركية، شملت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين وممثلي مؤسسات اقتصادية وشركات استثمارية، بهدف تعزيز التعاون الأردني الأميركي واستقطاب الاستثمارات إلى قطاعي الطاقة والتعدين في المملكة.

وبحسب بيان الوزارة الخميس، استهل الخرابشة مع الوفد المرافق لقاءاته باجتماع عقد في البيت الأبيض مع المدير التنفيذي للمجلس الوطني لهيمنة الطاقة جارود أجين، حيث جرى بحث آفاق التعاون المشترك في قطاع الطاقة، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في الأردن، لا سيما في مجالات التنقيب عن النفط والغاز، واستكشاف وتطوير المعادن الاستراتيجية، ومشاريع البنية التحتية للغاز الطبيعي.

وعرض الخرابشة مشروع خط الغاز الاستراتيجي الذي يربط حقل الريشة بخط الغاز العربي، باعتباره أحد المشاريع الحيوية الهادفة إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة في المملكة ودعم التوسع في استثمارات قطاع الغاز الطبيعي.

وأكد حرص الأردن على توسيع آفاق التعاون مع الولايات المتحدة واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع الطاقة، منوها بالمزايا التنافسية التي تتمتع بها المملكة والفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات الأميركية.

من جانبه، أكد أجين أهمية تعزيز التواصل مع الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في الأردن، معلنا عزمه العمل على تنظيم مؤتمر يضم شركات أميركية متخصصة في قطاعات الطاقة والمعادن للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتشجيع إقامة شراكات استراتيجية بين الجانبين.

وفي إطار الجولة، عقد الوفد الأردني لقاء طاولة مستديرة في مقر غرفة التجارة الأميركية بمشاركة ممثلين عن عدد من الشركات الأميركية المهتمة بالاستثمار في الأردن.

وخلال اللقاء، عرض وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، البيئة الاستثمارية في المملكة والفرص المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك الزراعة والأمن الغذائي والمياه والرعاية الصحية والصناعات التحويلية وتكنولوجيا المعلومات والتطوير الحضري، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص الأميركي.

وقدم الخرابشة عرضا لأبرز المشاريع والفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة التي شملت مشروع خط أنابيب الغاز من حقل الريشة إلى خط الغاز العربي وشبكة توزيع الغاز الطبيعي في عمان والزرقاء، ومشاريع الاستكشاف في شمال الريشة، ومشروع الطاقة الكهرومائية في سد الموجب، ومشاريع أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية، ومشاريع طاقة الرياح، وتطوير حقل السرحان، إضافة إلى مشاريع الهيدروجين الأخضر التي يجري العمل على تطويرها في المملكة.

وشهد اللقاء عرضا لتجربة أحد المستثمرين الأميركيين العاملين في الأردن، الذي أشاد بالدعم الحكومي للمستثمرين والإجراءات المتخذة لتسهيل تنفيذ المشاريع وتعزيز بيئة الأعمال، حيث جرى تأكيد أهمية منصة الاستثمار الوطنية الأردنية باعتبارها نافذة متكاملة للتعريف بالفرص الاستثمارية والإجراءات المتعلقة بالاستثمار في المملكة.

كما عقد الوفد الأردني اجتماعا في وزارة الطاقة الأميركية مع نائب وزير الطاقة الأميركي جيمس دانلي، لبحث فرص التعاون المشترك والاستثمار في قطاع الطاقة.

وخلال الاجتماع، عرض الخرابشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النفط والغاز والمعادن الاستراتيجية والطاقة المتجددة، مؤكدا أن الأردن يواصل تنفيذ خططه الرامية إلى تعزيز أمن التزود بالطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر المحلية.

وأشار إلى برنامج تطوير حقل الريشة الغازي الذي يتضمن حفر ما يصل إلى 80 بئرا، إضافة إلى مشروع إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز يربط الحقل بخط الغاز العربي والمتوقع طرح عطاء تنفيذه خلال الربع الثالث من العام الحالي.

كما تناول الاجتماع فرص الاستثمار في مجال التنقيب عن النفط والغاز والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير وإنتاج الغاز، إلى جانب جهود الأردن في تعزيز التكامل الإقليمي في قطاع الطاقة من خلال مشاريع الربط الكهربائي وتزويد الجمهورية العربية السورية بالغاز الطبيعي.

من جانبه، أكد نائب وزير الطاقة الأميركي اهتمام بلاده بتشجيع مشاركة الشركات الأميركية في مشاريع الطاقة بالأردن والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها القطاع.

وأكدت اللقاءات التي عقدها الوفد الأردني خلال الجولة أهمية مواصلة التنسيق والتواصل بين الجانبين الأردني والأميركي، بما يسهم في توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، وتعزيز حضور الشركات الأميركية في مشاريع الطاقة والتعدين الاستراتيجية التي تنفذها المملكة ضمن خططها لتحقيق أمن الطاقة ودعم النمو الاقتصادي الأردني.

وضم الوفد سفيرة الأردن لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، إلى جانب مدير مديرية الجيولوجيا والتعدين الجيولوجي هشام الزيود والمهندس ليث مزاهرة من مديرية النفط والغاز الطبيعي وعدد من أعضاء القسم التجاري في السفارة الأردنية بواشنطن