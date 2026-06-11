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البحرين: إصابة طفلة وتضرر منازل بسبب شظايا مسيرات إيرانية

  • 11 حزيران 2026
  • 10:30
البحرين إصابة طفلة وتضرر منازل بسبب شظايا مسيرات إيرانية

خبرني - قالت وزارة الداخلية البحرينية الخميس، إن طفلة تبلغ من العمر 11 عاما أصيبت بجروح طفيفة، في حين اشتعلت النيران في سيارات وتضررت منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة بعد سقوط شظايا من طائرات مسيرة إيرانية تم اعتراضها وتدميرها.

وذكرت في بيان صحفي "إصابة بسيطة لطفلة 11 عاما ومعالجتها في الموقع واحتراق مركبات وتضرر منازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة إثر سقوط شظايا ناتجة عن اعتراض وتدمير مسيرات إيرانية، والدفاع المدني والإسعاف الوطني قاما باتخاذ الاجراءات اللازمة".

ونشرت الوزارة صورا تظهر رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران في عدة منازل.

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