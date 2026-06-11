الأردن يترقب ظهوره التاريخي في كأس العالم 2026.. والنشامى يستهلون المشوار بمواجهة النمسا

خبرني - تُفتتح اليوم الخميس منافسات كأس العالم 2026 في المكسيك، بمشاركة غير مسبوقة لـ48 منتخباً من مختلف القارات، من بينها المنتخب الأردني الذي يستعد لخوض أول مشاركة له في تاريخ البطولة العالمية.

وتستمر البطولة حتى 19 تموز المقبل، فيما تشهد العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي حفل الافتتاح والمباراة الأولى التي تجمع منتخب المكسيك بنظيره الجنوب أفريقي على ملعب أزتيكا.

ويخوض المنتخب الوطني الأردني منافسات الدور الأول ضمن المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً منتخبات النمسا والجزائر والأرجنتين، حيث يفتتح مشواره يوم 17 حزيران الجاري بمواجهة النمسا، قبل لقاء الجزائر في 23 من الشهر ذاته، ثم يختتم مبارياته في المجموعة أمام الأرجنتين يوم 28 حزيران.

وتحظى مشاركة النشامى باهتمام واسع داخل الأردن، إذ يترقب الشارع الرياضي هذه المحطة التاريخية التي تمثل أول حضور للمنتخب الوطني على مسرح كأس العالم.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب خليج سان فرانسيسكو المباراتين الأوليين للأردن في البطولة، وسط توقعات بأجواء معتدلة خلال مواجهة النشامى والنمسا، حيث تشير التقديرات إلى أن درجات الحرارة ستكون بحدود 14 درجة مئوية مع طقس غائم جزئياً.

وفي إطار دعم المنتخب الوطني، كانت الحكومة قد أعلنت تعديل ساعات الدوام الرسمي خلال أيام مباريات النشامى، بحيث يبدأ العمل عند الساعة العاشرة صباحاً في أيام 17 و23 و28 حزيران، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لمتابعة اللقاءات ومساندة المنتخب.

ويأمل الأردنيون أن يواصل المنتخب نتائجه الإيجابية ويقدم ظهوراً مشرفاً في أول مشاركة مونديالية، في ظل حالة من التفاؤل والثقة بعد المستويات التي قدمها خلال الفترة الماضية.