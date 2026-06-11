السفارة الأميركية في الأردن: ابقوا داخل المباني وتابعوا التعليمات الرسمية

خبرني - أصدرت السفارة الأميركية في الأردن، اليوم الخميس، تنبيهاً أمنيا لرعاياها في مختلف أنحاء المملكة، بعد ورود تقارير تفيد بوجود صواريخ أو طائرات مسيّرة أو مقذوفات في الأجواء الأردنية.

وفي بيان أصدرته السفارة، دعت رعاياها إلى اتخاذ اجراءات الاحتماء المناسبة والبقاء داخل المباني.

وشددت على ضرورة متابعة الأخبار والتنبيهات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكدت السفارة أنها تواصل مراقبة التطورات عن كثب، وستوفر مزيداً من المعلومات والتحديثات عند الحاجة.

كما حثت السفارة رعاياها على التواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات الجوية.

وشددت على أهمية توخي الحذر والانتباه للمحيط، والإبلاغ عن أي أمر غير اعتيادي، مشيرة إلى ضرورة الاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حال التعرض لخطر مباشر.

وأوضحت السفارة أنه بإمكان المواطنين الأميركيين الاستفادة من برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي التحديثات والتنبيهات الأمنية المتعلقة بالأوضاع في الأردن.