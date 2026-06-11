ترمب: إذا لم توقع إيران على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً

خبرني - توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجدداً، الخميس، بتدمير إيران إذا لم توقع على اتفاق مع الولايات المتحدة.

وقال ترمب لـ"فوكس نيوز" Fox News: "إذا لم توقع إيران قريباً على اتفاق فسنقصفها مجدداً حتى ندمرها تماماً".

وأضاف أن "الإسرائيليين لم يشاركوا في الضربات على إيران".

وقبلها أعلن الجيش الأميركي أنه هاجم أهدافاً إيرانية شكلت تهديداً لقواته والسفن التجارية.



وتبادلت الولايات المتحدة وإيران الهجمات الجوية، اليوم الخميس، لليوم الثاني على التوالي، فيما توعد الرئيس ترمب بشن المزيد من الضربات إذا لم توافق طهران في الحال على اتفاق سلام.

وبدأ تصعيد الأعمال القتالية في وقت سابق من الأسبوع بإسقاط طائرة هليكوبتر أميركية من طراز أباتشي بالقرب من مضيق هرمز، لتنطلق سلسلة من الهجمات المتبادلة على مدن إيرانية وعلى قواعد أميركية في المنطقة.



وهذا هو أخطر تهديد لوقف إطلاق النار الهش الذي تم الاتفاق عليه في أبريل (نيسان)، مما أضعف الآمال في نهاية قريبة للحرب التي اندلعت في أواخر فبراير (شباط) بضربات جوية مكثفة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

وقال الجيش الأميركي إن أحدث هجماته استهدفت "قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة اتصالات ومواقع للدفاع الجوي في إيران" رداً على ما وصفه بـ"عدوان غير مبرر ومستمر" من طهران.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه رد بشن هجمات على 18 هدفاً عسكرياً أميركياً في في الكويت والبحرين.

وذكر لاحقا أنه استهدف أيضاً قاعدة الأزرق الجوية في الأردن لليلة الثانية على التوالي، بإطلاق 12 صاروخاً باليستياً على القاعدة الأميركية.