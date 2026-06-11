الذهب ينتعش من أدنى مستوى في 6 أشهر مع ترقب بيانات أميركية

خبرني - تعافت أسعار الذهب الخميس، من أدنى مستوى لها في ستة أشهر بفضل عمليات تغطية المراكز القصيرة، في وقت ينتظر فيه المستثمرون تقريرا رئيسيا عن التضخم في الولايات المتحدة قد يلقي مزيدا من الضوء على توقعات أسعار الفائدة.

بحلول الساعة 02:15 بتوقيت غرينتش، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4089.12 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 21 تشرين الثاني عند 4022.09 دولارا في وقت سابق من الخميس.

لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم آب نزلت 0.5% إلى 4111.10 دولارا.

وقال مات سيمبسون المحلل البارز لدى ستون إكس "مع اندفاع الأسعار نحو 4000 دولار، فإن هذا يمثل مستوى دعم واضحا قد يدفع المتشائمين إلى جني أرباح سريعة أو إغراء المتفائلين الحذرين".

وأضاف "لم يتمكن مؤشر الدولار من تحقيق مكاسب كبيرة عقب تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأربعاء. لذا، ما لم تكن هناك مفاجآت سيئة في مؤشر أسعار المنتجين، فقد يشهد الذهب انتعاشا على المدى القريب".

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفع في أيار بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات، مدفوعا بارتفاع أسعار منتجات الطاقة وسط الصراع في الشرق الأوسط.

وتنتظر الأسواق الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي لشهر أيار، المقرر صدورها في وقت لاحق الخميس، لتقييم موقف السياسة النقدية الأميركية.

وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يميل إلى التأثير سلبا على المعدن غير المدر للعائد.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يرى المتعاملون الآن احتمالا يزيد على 70% لرفع أسعار الفائدة الأميركية بحلول كانون الأول.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الجيش الأميركي الأربعاء، إن الولايات المتحدة بدأت جولة جديدة من الضربات ضد أهداف متعددة خلال الليل في إيران، بعدما توعد الرئيس دونالد ترامب بشن هجمات جديدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولارين الخميس، بعد أن أعلنت إيران إغلاق مضيق هرمز عقب الضربات الأميركية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 63.86 دولارا للأوقية، وكسب البلاتين 0.6% ليصل إلى 1673.75 دولارا، وزاد البلاديوم 2.2% إلى 1239.89 دولارا.