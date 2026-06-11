الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان

خبرني - تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة، أرسلت القوات المسلحة الأردنية، الخميس، مخبزا متنقلا إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة عبر مركز حدود جابر، وذلك في إطار الجهود الأردنية المستمرة لدعم الأشقاء وتقديم المساعدات الإنسانية لهم.

ويتكون المخبز المتنقل من ثلاث شاحنات مجهزة بأحدث المعدات والأنظمة الفنية اللازمة لإنتاج الخبز، بقدرة إنتاجية تصل إلى 3500 رغيف خبز في الساعة بمجموع كلي يقارب الـ 70 ألف رغيف يوميا، لتلبية الاحتياجات اليومية في المناطق المتضررة هناك.

وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على النهج الإنساني الذي تبذله، المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في الوقوف إلى جانب الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم في الظروف كافة، وتعكس الدور الإنساني والإغاثي الذي تضطلع به القوات المسلحة الأردنية، من خلال تسخير إمكاناتها وقدراتها اللوجستية والفنية للمساهمة في دعم الأشقاء وتعزيز قدرتهم على مواجهة التحديات والاحتياجات الإنسانية.

وكانت المملكة الأردنية الهاشمية قد نفذت خلال الفترة الماضية عدداً من المبادرات الإنسانية والإغاثية تجاه الجمهورية اللبنانية الشقيقة، تكونت من 6 قوافل برية تضمنت 130 شاحنة محملة بمواد غذائية وطبية وإغاثية، تأكيداً منها على موقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء، والتخفيف من معاناتهم ودعمهم في مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.