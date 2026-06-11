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  • السفارة الأميركية في الأردن تدعو رعاياها إلى الاحتماء ومتابعة التنبيهات الأمنية

السفارة الأميركية في الأردن تدعو رعاياها إلى الاحتماء ومتابعة التنبيهات الأمنية

  • 11 حزيران 2026
  • 06:20
السفارة الأميركية في الأردن تدعو رعاياها إلى الاحتماء ومتابعة التنبيهات الأمنية

خبرني  – أصدرت السفارة الأميركية في الأردن تنبيهاً أمنياً لرعاياها في مختلف أنحاء المملكة، بعد ورود تقارير تفيد بوجود صواريخ أو طائرات مسيّرة أو مقذوفات تعبر الأجواء الأردنية.

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى الاحتماء فوراً وفق خبرني في أماكن مغطاة والبقاء داخل المباني، مع متابعة الإعلانات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية، إلى حين اتضاح المستجدات الأمنية.

وأكدت السفارة أنها تواصل تقييم الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها ستوفر معلومات إضافية وتحديثات أمنية عند الحاجة.

كما أوصت السفارة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المعلومات المحدثة، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات الجوية، إضافة إلى ضرورة توخي الحيطة والانتباه للمحيط والإبلاغ عن أي طارئ.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع الشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حال وجود خطر مباشر أو حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري.

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