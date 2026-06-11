محافظ العقبة يفتتح فعاليات (يوم الوفاء للوطن) الطبي المجاني بمناسبة المناسبات الوطنية

خبرني – افتتح محافظ العقبة، أيمن العوايشة، فعاليات "يوم الوفاء للوطن" الطبي المجاني، الذي نظمه مجلس محافظة العقبة بالتعاون مع مديرية صحة العقبة وفرع نقابة الأطباء، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش، وذكرى الثورة العربية الكبرى، وسط مشاركة واسعة من المؤسسات الصحية والطبية والفعاليات المجتمعية في المحافظة.

وأكد العوايشة أن تنظيم هذا اليوم الطبي المجاني يجسد معاني الوفاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، ويأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الاحتفاء بالإنجاز الوطني من خلال العمل الميداني وخدمة المواطنين، وتعزيز قيم التكافل والمسؤولية المجتمعية.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تعكس النهج الأردني الذي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية والتحديث، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبدعم ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اللذين رسخا ثقافة الإنجاز والعمل الميداني وخدمة المواطن باعتباره الثروة الحقيقية للوطن.