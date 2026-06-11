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مي أبو جازوه .. مبروك الدكتوراه

  • 11 حزيران 2026
  • 04:14
مي أبو جازوه مبروك الدكتوراه

خبرني  - بأسمى آيات الفخر والاعتزاز، وبمشاعر ملؤها البهجة والسرور، يتقدم المهندس علي عبدالله الشرادقه وأبناؤه (أحمد، ماريا، وعبدالله) بأجمل باقات التهنئة والتبريك من الزوجة والغالية:

الدكتورة مي محمد حسن ابو جازوة

بمناسبة تخرجها من أم الجامعات "الجامعة الأردنية"، وحصولها على درجة الدكتوراه في علم الحاسوب - تخصص (الأمن السيبراني وعلم البيانات) بتقدير  ممتاز

سائلين المولى عز وجل أن ينفع بها وبعلمها، وأن ينير دربها بمزيد من التوفيق والنجاح في خطواتها القادمة، وإلى أعلى المراتب والمناصب إن شاء الله.

ألف ألف مبارك، ومنها للأعلى يا دكتورة مي.

مي أبو جازوه .. مبروك الدكتوراه

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