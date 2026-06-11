ترمب لن يشاهد أولى مباريات أمريكا بالمونديال

خبرني - سيقود وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وفد إدارة الرئيس دونالد ترمب في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي ضد باراغواي يوم الجمعة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، بحسب ما قالت وزارة الخارجية الأمريكية.

وسينضم إلى كبير الدبلوماسيين الأمريكيين في المباراة التي ستقام في لوس أنجلوس وزير النقل شون دافي ووزير الأمن الداخلي ماركواين مولين.