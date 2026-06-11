ايران تكذب ترمب : لم نطلب ذلك !

خبرني - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنه تحدث بشكل مباشر مع مسؤولين إيرانيين، مضيفا أنهم "طلبوا مني وقف القصف"، لكن مسؤولا إيرانيا نفى صحة تلك المعلومات.

وأضاف ترمب في حديثه مع "فوكس نيوز" أن "مقاتلاتنا الحربية تحلق في أجواء إيران وتدمر حاليا أنظمة الرادار والدفاع الجوي جنوب غربي البلاد".

وأكد أن "كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادهم".

وتابع الرئيس الأمريكي "أبلغت الإيرانيين أن حملة القصف الحالية ستتوقف بعد وقت قصير"، قبل أن يؤكد "سنقصف الإيرانيين ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض".

في المقابل، أفاد مصدر لوكالة "تسنيم" بأن "ادعاء ترمب بأن مسؤولين إيرانيين تحدثوا إليه مباشرةً وطالبوه بوقف القصف محض افتراء".

وأضاف: "لم يتم أي اتصال مع ترمب ، وإيران سترد بحزم على هذا العدوان".

وتأتي تلك التطورات بعد تصعيد لافت شهدته المنطقة ليل الأربعاء الخميس، عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية عن شن موجة جديدة من الغارات العسكرية ضد مواقع متفرقة في إيران بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب .

وصنّفت واشنطن هذه الهجمات على أنها "ضربات دفاعية" وُجهت لكبح ما وصفته بـ "العدوان الإيراني المتواصل وغير المبرر"، رغم تحذيرات إيرانية من أن الرد سيكون قويا وحاسما، وأن "الحرب ستتسع" متجاوزة المنطقة إذا اندلعت.

وأكد مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية سترد ردا "ساحقا وحاسما" على أي عدوان من جانب الجيش الأمريكي في المنطقة.