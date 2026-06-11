بالفيديو.. أصغر لاعب عربي في المونديال يشارك زملاءه في حفل تخرجه الافتراضي

خبرني - وثق مقطع فيديو مشاركة لاعب المنتخب المصري حمزة عبد الكريم في حفل تخرجه من مدرسته عبر الإنترنت، بسبب وجوده مع المنتخب المصري المشارك في بطولة كأس العالم.

وأظهر مقطع فيديو نشرته المدرسة الأمريكية الدولية في مصر، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على إنستغرام، حمزة مرتديا زي التخرج، حيث وجه كلمة إلى زملائه في سنته الدراسية، مهنئا إياهم بمناسبة التخرج ومتمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

وعلقت المدرسة على المقطع: "لم يتمكن حمزة عبد الكريم من حضور حفل تخرجه، لكنه حرص على أن يكون جزءا من هذه المناسبة من خلال توجيه رسالة مؤثرة إلى مدرسته وزملائه في الدراسة".

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد احتفى، عبر حسابه على فيسبوك، بمشاركة حمزة في البطولة، مشيرا إلى أنه أصغر لاعب مصري وعربي يشارك في كأس العالم معلقا: "نجم المستقبل يصنع التاريخ".

وفي فبراير/شباط الماضي، أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع اللاعب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ووصلت فيها مصر إلى دور الـ32.

وسجل عبد الكريم 12 هدفا في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر للناشئين، من بينها هدفان في كأس العالم تحت 17 سنة، كما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين بالرغم من صغر سنه وشارك مع الفريق بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.