برشلونة يتحرك لضم نجم منتخب مصر بصفة نهائية

خبرني - في خطوة تؤكد الثقة المتزايدة في المواهب العربية، أعلن النادي الأهلي المصري رسمياً أن نادي برشلونة الإسباني قد تقدّم بطلب لتفعيل بند الشراء النهائي لمهاجمه الشاب حمزة عبد الكريم، وذلك بعد انتهاء فترة إعارته التي امتدت لنهاية الموسم المنصرم 2025-2026.

وكان "العملاق الكتالوني" قد استعار اللاعب (18 عاماً) مطلع فبراير/شباط الماضي، في صفقة تضمنت بنداً يمنح برشلونة حق الاحتفاظ بخدماته نهائياً مقابل 1.5 مليون يورو، مع حوافز مالية إضافية قد تصل إلى 3.5 مليون يورو، إلى جانب حصول "نادي القرن" في إفريقيا على نسبة 15% من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية للاعب.