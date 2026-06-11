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وكالة مهر: هاجم الأمريكيون 7 نقاط حتى الآن
وكالة مهر: هاجم الأمريكيون 7 نقاط حتى الآن
11 حزيران 2026
01:56
الصورة ارشيفية
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خبرني - قالت وكالة مهر الإيرانية إن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن.
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