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وكالة مهر: هاجم الأمريكيون 7 نقاط حتى الآن

  • 11 حزيران 2026
  • 01:56
وكالة مهر هاجم الأمريكيون 7 نقاط حتى الآن
الصورة ارشيفية

خبرني  - قالت وكالة مهر الإيرانية إن الأمريكيين هاجموا 7 نقاط في الساحل الجنوبي لإيران حتى الآن.

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