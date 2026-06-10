فريق أردني يحتل المركز الثالث عالميا في مسابقة لتكنولوجيا المعلومات في الصين

خبرني - فاز الطالب أحمد خضر من كلية تكنولوجيا المعلومات من جامعة الحسين بن طلال بالمركز الثالث في مسار الحوسبة والبرمجة (Computing Track)، ضمن فريق ضم طلبة من الجامعة الأردنية وجامعة العقبة للتكنولوجيا، وذلك في المرحلة النهائية من مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التي أقيمت في مدينة شينزن الصينية.

وجاء هذا الإنجاز بعد منافسة قوية شاركت فيها فرق تمثل نخبة من الجامعات العالمية، حيث تمكن الفريق الأردني من تحقيق المركز الثالث على مستوى العالم، مؤكداً كفاءة الطلبة الأردنيين وقدرتهم على المنافسة والتميز في المحافل الدولية المتخصصة.

وهنأ رئيس جامعة الحسين بن طلال عاطف الخرابشة الطالب أحمد خضر بهذا الإنجاز المتميز، مؤكداً أن هذا الفوز يجسد المستوى العلمي المتقدم الذي يتمتع به طلبة الجامعة، ويعكس جودة البرامج الأكاديمية والبيئة التعليمية الداعمة للإبداع والتميز.

وأضاف أن الجامعة تواصل ترسيخ مكانتها منارةً للعلم والابتكار ومصدراً للكفاءات الوطنية القادرة على المنافسة عالمياً في المجالات التقنية والتكنولوجية.

من جانبه، أعرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات خلدون المغربي عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أنه يعكس جودة مخرجات التعلم في الكلية ويعزز من سمعتها الأكاديمية على المستويين المحلي والدولي.

بدورها، أوضحت سمية أبو صالح أن مسابقة هواوي العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعد من أبرز المنافسات الدولية المتخصصة في القطاع، وتهدف إلى تنمية المهارات التقنية والابتكارية لدى الطلبة وتعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل المعرفة بين المؤسسات التعليمية حول العالم.

وأضافت أن النسخة العاشرة من المسابقة شهدت سلسلة من التصفيات التأهيلية على المستويات الوطنية والإقليمية، أسفرت عن تأهل 177 فريقاً يمثلون 49 دولة إلى النهائيات العالمية، الأمر الذي يعكس الأهمية المتزايدة لتطوير الكفاءات والمواهب في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى الدولي.