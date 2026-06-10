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  • "إقليم البترا" تعلن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة جراء الظروف الإقليمية

"إقليم البترا" تعلن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة جراء الظروف الإقليمية

  • 10 حزيران 2026
  • 23:54
إقليم البترا تعلن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة جراء الظروف الإقليمية

خبرني - أعلنت سلطة اقليم البترا التنموي السياحي عن بدء استقبال طلبات التعويض المالي للمنشآت السياحية المتضررة في الإقليم بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة والإقليم والتي أدت الى تراجع الحركة السياحية.

وأوضحت سلطة إقليم البترا أن الفئات المشمولة بالتعويض هي الفنادق والنزل السياحية والمطاعم السياحية والمخيمات السياحية وأصحاب البازارات والتحف الشرقية والمكاتب السياحية العاملة والمرخصة في اقليم البترا.

واشترطت أن تكون المنشأة مسجلة ومرخصة، وأن تكون المنشأة ممارسة للنشاط، و أن تقدم المنشأة كشف بأسماء العاملين لديها فعلياً والمسرحين مبيناً فيه كشف الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي، وتبين فترة الانقطاع عن العمل منذ تاريخ 1/3/2026 للمسرحين، بالإضافة إلى الالتزام بالعمل في القطاع السياحي وعدم إغلاق النشاط نهائياً لغاية نهاية السنة الحالية.

ويتم تقديم الطلبات من خلال الرابط الإلكتروني المرفق اعتباراً من الخميس الموافق 11/6/2026 ولغاية نهاية دوام يوم الأربعاء الموافق 17/6/2026.
 

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