كأس العالم 2026.. حفل افتتاح تاريخي بثلاث محطات.. البداية من المكسيك

خبرني - تتجه أنظار عشاق كرة القدم من أنحاء العالم إلى ملعب أزتيكا الشهير في مكسيكو سيتي، يوم الخميس، حيث تنطلق منافسات كأس العالم 2026 بحفل افتتاح استثنائي يسبق مباراة المكسيك وجنوب أفريقيا، في نسخة تعد الأكثر تميزا في تاريخ البطولة من حيث التنظيم والحجم والفعاليات المصاحبة.

وتحمل النسخة الحالية العديد من السوابق التاريخية، إذ تقام للمرة الأولى في ثلاث دول- الولايات المتحدة والمكسيك وكندا- كما تشهد لأول مرة ثلاثة حفلات افتتاح منفصلة، بحيث تستضيف كل دولة احتفالها الخاص بالتزامن مع انطلاق مبارياتها الأولى في البطولة.

وتبدأ الاحتفالات من العاصمة المكسيكية، حيث يستضيف ملعب أزتيكا، الذي بات يحمل اسم "إستاديو سيوداد دي مكسيكو" خلال البطولة، أولى مراسم الافتتاح قبل مواجهة المنتخب المكسيكي مع نظيره الجنوب أفريقي في المباراة الافتتاحية.

وأولت السلطات المكسيكية الحدث اهتماما استثنائيا، حيث أعلنت تعليق الدراسة في المدارس والجامعات، كما طلبت من موظفي الحكومة العمل من المنزل لتخفيف الازدحام المروري المتوقع في العاصمة التي تشتهر بكثافتها السكانية وحركتها المرورية المزدحمة.

وتأتي هذه الإجراءات بهدف تسهيل حركة الجماهير وضمان انسيابية الوصول إلى الملعب في يوم ينتظر أن يشهد حضورا جماهيريا ضخما.

ومن المقرر أن يبدأ حفل الافتتاح قبل 90 دقيقة من انطلاق المباراة، حيث تنطلق الفعاليات الفنية والاستعراضية في الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي، على أن تقام المباراة في الواحدة ظهرا. وتتصدر النجمة الكولومبية شاكيرا قائمة المشاركين في الحفل، حيث تقدم، إلى جانب النجم النيجيري بيرنا بوي، الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026 "داي داي" في واحدة من أكثر الفقرات المنتظرة خلال الاحتفالية.

ولا تقتصر المشاركة الفنية على شاكيرا وبيرنا بوي، بل تضم مجموعة كبيرة من أبرز نجوم الموسيقى في أميركا اللاتينية والعالم، من بينهم أليخاندرو فرنانديز، وبيليندا، وجي بالفين، وداني أوشن، وليلا داونز، وفرقة لوس أنجليس أزوليس، وفرقة مانا، إضافة إلى المغنية الجنوب أفريقية تايلا.

ويعكس هذا التنوع الموسيقي الطابع العالمي للبطولة، حيث تسعى اللجنة المنظمة إلى تقديم عرض يجمع بين الثقافة المكسيكية والإيقاعات اللاتينية واللمسات العالمية في مشهد احتفالي يواكب مكانة كأس العالم كأكبر حدث رياضي على وجه الأرض. وبعد ساعات من انطلاق المنافسات في المكسيك، تنتقل الاحتفالات إلى كندا والولايات المتحدة.

وفي تورونتو، تستضيف كندا حفلها الافتتاحي يوم الجمعة، قبل مواجهة البوسنة والهرسك، بمشاركة مجموعة من الفنانين البارزين، وبينهم مايكل بوبليه وأليسيا كارا وآلانيس موريسيت وجيسي ريز ونورا فتحي.

أما الولايات المتحدة، فسوف تقيم احتفالها الخاص في ملعب "سوفاي" بمدينة إنغلوود في ولاية كاليفورنيا، والذي يحمل اسم "لوس أنجليس ستاديوم"، خلال البطولة التزاماً بلوائح فيفا الخاصة بالرعاة التجاريين.

ويقام الحفل قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، بمشاركة كاتي بيري، وليسا، وأنيتا، وفيوتشر، وريما، وتايلا.

وسوف تفتح أبواب الملاعب قبل ساعات من انطلاق المباريات، مع تنظيم فعاليات ترفيهية وتجارب تفاعلية وعروض موسيقية وبرامج مباشرة للجماهير، في إطار سعي المنظمين لتحويل أيام المباريات الافتتاحية إلى مهرجانات رياضية وثقافية متكاملة.

ولا تتوقف الابتكارات عند حفلات الافتتاح، إذ تشهد البطولة أيضا حدثا غير مسبوق يتمثل في إقامة عرض فني بين شوطي المباراة النهائية للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.

وأعلن فيفا ومنظمة "غلوبال سيتيزن" أن مادونا وشاكيرا وفرقة "بي تي إس" سيقودون هذا العرض التاريخي، في خطوة مستوحاة من عروض ما بين الشوطين الشهيرة في الأحداث الرياضية الأميركية الكبرى، وعلى رأسها نهائي دوري كرة القدم الأميركية"السوبر بول".

ومع العد التنازلي لانطلاق المنافسات، تبدو الجماهير على موعد مع افتتاح استثنائي يجمع بين كرة القدم والموسيقى والاستعراض، ويمهد الطريق لنسخة يتوقع أن تكون واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تميزا وإثارة في التاريخ.