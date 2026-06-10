نتنياهو: حزب الله أضعف من أي وقت مضى وقتلنا نحو 10 آلاف عنصر

خبرني - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القضاء على نحو 10 آلاف عنصر من حزب الله حتى الآن، مضيفاً أن الحزب "أضعف من أي وقت مضى".

وقال نتنياهو في رسالة مصورة اليوم الأربعاء: "نطهر جنوب لبنان بشكل منهجي من حزب الله"، مردفاً أن الحزب "يستخدم أراضي لبنان لشن هجمات ضد إسرائيل".

إلى ذلك مضى قائلاً: "رسالتي للبنانيين أن إسرائيل ليست في حالة حرب معكم". وتابع: "نحارب حزب الله وليس الشعب اللبناني".

كما أضاف أن إسرائيل "تتطلع للسلام مع لبنان"، معتبراً أن "العائق الوحيد أمام السلام مع لبنان هو حزب الله".

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة "بنى تحتية تابعة لحزب الله" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية والقضاء على "مخربين" في صور ومناطق أخرى في جنوب لبنان، وفق ما جاء في بيانه.

وأردف أنه في إطار إحدى الغارات، هاجم الجيش الإسرائيلي "مستودعاً لوسائل قتالية تابعاً لحزب الله"، مضيفاً أنه "في أعقاب الغارة، رُصدت انفجارات ثانوية تدل على وجود وسائل قتالية داخله".

يذكر أنه منذ الثاني من مارس (آذار) الماضي انفجرت المواجهات بين إسرائيل وحزب الله، إثر إطلاق الأخير صواريخ نحو شمال إسرائيل، رداً على اغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

لترد القوات الإسرائيلية بغارات مكثفة على الجنوب اللبناني والبقاع شرقي البلاد، فضلاً عن الضاحية الجنوبية لبيروت.

ومنذ ذلك الحين لم تتوقف الضربات الإسرائيلية رغم عقد 4 جولات من المفاوضات المباشرة بين وفدين من لبنان وإسرائيل في واشنطن.