بطل كأس العالم 2026.. الـAI يعيد هيبة أوروبا

خبرني - قبل ساعات من انطلاق مباريات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بدأت تطبيقات الذكاء الاصطناعي تتنبأ بالفارس المنتظر للمونديال المقبل.

وكشف الحاسوب الخارق التابع لشركة "أوبتا" المتخصصة في تحليل البيانات الرياضية عن توقعاته لهوية بطل النسخة المرتقبة من المونديال.

ووفقا لأحدث محاكاة أجرتها "أوبتا" ونشرتها في 10 يونيو/ حزيران 2026، تصدر منتخب إسبانيا قائمة المرشحين للتتويج باللقب، بعدما منحته نسبة 16% للفوز بكأس العالم، وهي الأعلى بين جميع المنتخبات المشاركة.

ويعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يتوقع عودة الكأس إلى القارة الأوروبية بعد تتويج الأرجنتين بها في 2022، مع اعتبار "لا روخا" المرشح الأبرز لحصد اللقب هذه المرة.

منتخب إسبانيا هو الوحيد الذي تجاوز حاجز 50% في فرص الوصول إلى ربع النهائي، بحسب التوقعات المنشورة، من بين كل المنتخبات المشاركة في مجموعات كأس العالم 2026.

منتخب فرنسا وصيفا من جديد

جاء منتخب فرنسا في المركز الثاني بين توقعات بطل كأس العالم 2026، بنسبة 12.9% للفوز بالبطولة، مستفيدا من كتيبة النجوم التي يقودها كيليان مبابي، بينما حل منتخب إنجلترا ثالثا بنسبة 10.8%.

أما حامل اللقب منتخب الأرجنتين فجاء رابعا بنسبة 10.1%، ليظل ضمن دائرة المنافسة على الاحتفاظ بالكأس رغم صعوبة المهمة.

المغرب الأفضل عربيا

وعلى مستوى مجموعات المنتخبات العربية في كأس العالم 2026، جاء منتخب المغرب ضمن الترشيحات في المركز الـ12 عالميا كأفضل منتخب عربي في توقعات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1.9% للفوز باللقب، متفوقا على العديد من المنتخبات الكبرى.

كما منحه النموذج فرصة 23.1% للوصول إلى ربع النهائي و10.4% لبلوغ نصف النهائي.

وتقام مباريات كأس العالم 2026 في الفترة بين 11 يونيو الحالي و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

فرص التتويج بلقب كأس العالم 2026

إسبانيا - 16%

فرنسا - 12.9%

إنجلترا - 10.8%

الأرجنتين - 10.1%

البرتغال - 7.1%

البرازيل - 6.6%

ألمانيا - 5.9%

هولندا - 3.9%

النرويج - 3.5%

بلجيكا - 2.4%

