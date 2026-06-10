وزير الحرب الأمريكي يلوح بخيارات عسكرية ضد كوبا: مستعدون لأي طارئ محتمل

خبرني - أطلق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تصريحات حادة تجاه كوبا خلال زيارته قاعدة غوانتانامو العسكرية.

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن مستقبل العلاقات بين واشنطن وهافانا "يعتمد على قرارات القيادة الكوبية ورئيس الولايات المتحدة"، مشددا على أن وزارة الحرب الأمريكية "مستعدة ومتموضعة لأي طارئ محتمل".

وخلال لقائه القوات الأمريكية في غوانتانامو، حذر هغسيث الحكومة الكوبية من السعي للحصول على أسلحة قادرة على استهداف القاعدة الأمريكية أو الأراضي الأمريكية، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "مواجهة لا ترغب بها كوبا ولا تستطيع تحملها". كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتوقع تطورات مهمة في فنزويلا قريباً، مؤكدا أن الحكومة الفنزويلية الحالية برئاسة دلسي رودريغز تبدي استعدادا للتعاون مع واشنطن في ملفات مكافحة المخدرات.

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، حيث كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات والضغوط الاقتصادية على كوبا خلال الأشهر الماضية، وسط مؤشرات على تشديد الحصار على الجزيرة.

في المقابل، اتهمت السفيرة الكوبية لدى الولايات المتحدة، ليانيس توريس ريفيرا، إدارة ترامب باستهداف المدنيين الكوبيين عبر الحصار الاقتصادي والعقوبات الجديدة، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة بحق القيادة الكوبية ومحاكمة الرئيس السابق راؤول كاسترو تهدف إلى تهيئة الرأي العام الأمريكي لتقبل احتمال تدخل عسكري ضد كوبا.