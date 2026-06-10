*
الخميس: 11 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • وزير الحرب الأمريكي يلوح بخيارات عسكرية ضد كوبا: مستعدون لأي طارئ محتمل

وزير الحرب الأمريكي يلوح بخيارات عسكرية ضد كوبا: مستعدون لأي طارئ محتمل

  • 10 حزيران 2026
  • 21:32
وزير الحرب الأمريكي يلوح بخيارات عسكرية ضد كوبا مستعدون لأي طارئ محتمل
وزير الحرب الأمريكي

خبرني - أطلق وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث تصريحات حادة تجاه كوبا خلال زيارته قاعدة غوانتانامو العسكرية.

وأكد وزير الحرب الأمريكي أن مستقبل العلاقات بين واشنطن وهافانا "يعتمد على قرارات القيادة الكوبية ورئيس الولايات المتحدة"، مشددا على أن وزارة الحرب الأمريكية "مستعدة ومتموضعة لأي طارئ محتمل".

وخلال لقائه القوات الأمريكية في غوانتانامو، حذر هغسيث الحكومة الكوبية من السعي للحصول على أسلحة قادرة على استهداف القاعدة الأمريكية أو الأراضي الأمريكية، قائلا إن مثل هذه الخطوة ستؤدي إلى "مواجهة لا ترغب بها كوبا ولا تستطيع تحملها". كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تتوقع تطورات مهمة في فنزويلا قريباً، مؤكدا أن الحكومة الفنزويلية الحالية برئاسة دلسي رودريغز تبدي استعدادا للتعاون مع واشنطن في ملفات مكافحة المخدرات.

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وهافانا، حيث كثفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات والضغوط الاقتصادية على كوبا خلال الأشهر الماضية، وسط مؤشرات على تشديد الحصار على الجزيرة.

في المقابل، اتهمت السفيرة الكوبية لدى الولايات المتحدة، ليانيس توريس ريفيرا، إدارة ترامب باستهداف المدنيين الكوبيين عبر الحصار الاقتصادي والعقوبات الجديدة، معتبرة أن الإجراءات الأخيرة بحق القيادة الكوبية ومحاكمة الرئيس السابق راؤول كاسترو تهدف إلى تهيئة الرأي العام الأمريكي لتقبل احتمال تدخل عسكري ضد كوبا. 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

دوي انفجارات في جنوبي إيران
دوي انفجارات في جنوبي إيران
  • 2026-06-11 00:39
أزمة مونديالية جديدة.. استراحة النهائي تربك القنوات الناقلة
أزمة مونديالية جديدة.. استراحة النهائي تربك القنوات الناقلة
  • 2026-06-10 23:51
نتنياهو: حزب الله أضعف من أي وقت مضى وقتلنا نحو 10 آلاف عنصر
نتنياهو: حزب الله أضعف من أي وقت مضى وقتلنا نحو 10 آلاف عنصر
  • 2026-06-10 22:34
أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
أميركا تفرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
  • 2026-06-10 21:24
ترمب: مرور أكثر من 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز
ترمب: مرور أكثر من 100 مليون برميل نفط من مضيق هرمز
  • 2026-06-10 21:21
وزير دفاع الاحتلال: المواجهة مع إيران لم تنته والجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربات قوية
وزير دفاع الاحتلال: المواجهة مع إيران لم تنته والجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ...
  • 2026-06-10 21:16