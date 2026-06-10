بيل غيتس يدلي بشهادته في قضية المجرم الجنسي جيفري إبستين

خبرني - وصل بيل غيتس، الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، إلى الكابيتول، الأربعاء، لمواجهة أسئلة صعبة خلف الأبواب المغلقة حول علاقته بالمجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين.

وقال غيتس للصحفيين قبل دخوله غرفة جلسة الاستماع في مجلس النواب: "أنا سعيد بوجودي هنا طوعا. آمل أن تكون شهادتي مفيدة للعمل الهام الذي تقوم به اللجنة لإيجاد العدالة للضحايا".

واوضح رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر (جمهوري من ولاية كنتاكي) أنه يريد معرفة المزيد عن علاقة غيتس بإبستين وشريكته المدانة غيسلين ماكسويل.

وتساءل كومر بلاغياً: "ماذا رأى؟ هل كان يعرف ما الذي كان يجري؟ هل كان متورطا في أي من هذا؟".

وأضاف: "أنا متأكد من أن المزيد من الأسئلة سيظهر بينما نحن نطرح الأسئلة. سأقول هذا: لا أحد يتهم بيل غيتس بارتكاب أي مخالفة، وأنا بالتأكيد أقدر قدومه طوعا".

جدير بالذكر أن رسائل البريد الإلكتروني والصور التي نشرتها وزارة العدل — بالإضافة إلى تصريحات زوجة غيتس السابقة، ميليندا، حول مساهمة إبستين في تفكك رباط الزوجين الذي دام 27 عاما — قد عقّدت الصورة التي سعى الملياردير إلى ترسيخها كفاعل خير.

ففي إحدى الصور التي نشرتها وزارة العدل، يمكن رؤية غيتس مع إبستين، والمصرفي جيس ستالي، ورئيس جامعة هارفارد السابق لاري سمرز خلال عشاء في يناير 2011 في بنتهاوس (شقة سطح) خاص به في مانهاتن. وتظهر صورة أخرى غيتس واقفا واضعا ذراعه حول امرأة تم حجب وجهها.

كما تبادل إبستين وغيتس أكثر من عشر رسائل بريد إلكتروني بين عامي 2013 و2015. وتظهر اتصالات أخرى إبستين وهو يزعم بشكل بذيء أن غيتس قد طلب مساعدة الممول "من أجل التعامل مع عواقب ممارسة الجنس" مع فتيات اجنبيات.

وقال ممثل عن غيتس في بيان إن مضامين رسائل إبستين الإلكترونية كانت "سخيفة تماما وعارية عن الصحة تماما".

لكن هذه الإفصاحات دفعت غيتس إلى الاعتراف للموظفين بعلاقتين على الأقل مع امرأتين ورد ذكرهما في ملفات تحقيق وزارة العدل بشأن إبستين. كما اعترف غيتس بأنه اتُهم بأكثر من 20 علاقة خارج نطاق الزواج خلال إجراءات الطلاق من ميليندا.

ومن المتوقع أن يضغط المشرعون والموظفون في لجنة الرقابة بشكل أكبر في هذه الصداقة غير المتوقعة كجزء من مقابلتهم الخامسة عشرة التي أُجريت في التحقيق المدعوم من الحزبين في القضية السيئة السمعة.

وقال كومر أيضا للصحفيين إنه سيسعى بعد ذلك للطلب من محامي الدفاع الجنائي السابق لإبستين، أستاذ القانون آلان ديرشويتز، لإجراء مقابلة مع لجنة الرقابة.

وجاء هذا الطلب بعد مقابلة مع المساعدة الطويلة الأجل لمدير الأموال، ليزلي غروف، بالإضافة إلى ضحايا أو ناجين آخرين من إساءة معاملة إبستين.

وجيفري إبستين (Jeffrey Epstein) كان ممولا أمريكيا ثريا وبارزا تحول إلى مُدان ومعروف بجرائم الاتجار بالجنس والاعتداء على فتيات قاصرات. أسس شبكة واسعة من العلاقات مع شخصيات نافذة في السياسة والأعمال والمجتمع. توفي في سجنه عام 2019 في أثناء انتظار محاكمته بتهم فيدرالية خطيرة، مما ترك خلفه سلسلة من الفضائح والتحقيقات المستمرة، وأثار موجة من نظريات المؤامرة حول موته الذي تم تصنيفه كـ"انتحار".