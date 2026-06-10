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  • وزير دفاع الاحتلال: المواجهة مع إيران لم تنته والجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربات قوية

وزير دفاع الاحتلال: المواجهة مع إيران لم تنته والجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربات قوية

  • 10 حزيران 2026
  • 21:16
وزير دفاع الاحتلال المواجهة مع إيران لم تنته والجيش الإسرائيلي مستعد لتوجيه ضربات قوية

خبرني - أكد وزير الدفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن المواجهة مع إيران "بعيدة عن نهايتها"، مشددا على أن الجيش الإسرائيلي مستعد لتنفيذ هجمات واسعة النطاق ضد أهداف إيرانية إذا اقتضت الحاجة.

وقال كاتس خلال مراسم تسليم "جائزة أمن إسرائيل"، إن "الشرق الأوسط يتغير أمام أعيننا"، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي "مستعد لمهاجمة إيران بقوة كبيرة".

وحذر الوزير الإسرائيلي من أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد قاس، قائلا: "إذا هاجمت إيران إسرائيل، فإنها ستتلقى ضربة شديدة كما فعلنا قبل عدة أيام".

وتأتي تصريحات كاتس في ظل استمرار التوتر بين تل أبيب وطهران، عقب جولات متبادلة من التصعيد العسكري والتهديدات بين الجانبين خلال الأسابيع الأخيرة.

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