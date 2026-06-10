غوتيريش يحذر من تفاقم الأزمة في الشرق الأوسط

خبرني - حذر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الأربعاء، من أن الشرق الأوسط "ينزلق أكثر فأكثر نحو الأزمة"، معربا عن قلقه من احتمال اندلاع نزاع واسع النطاق أو استئناف الأعمال القتالية بشكل كامل.

وأكد غوتيريش في كلمة باجتماع مجلس الأمن حول "التوصل إلى حلول سياسية في الشرق الأوسط: الوساطة والحوار من أجل سلام دائم" أن تداعيات ذلك تتجاوز حدود المنطقة لتطال العالم بأسره عبر التوترات السياسية والنزوح وانعدام الأمن وتعطل طرق التجارة وارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

وبشأن فلسطين، قال غوتيريش، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يظل "الأزمة التي تكمن في جذور عدم الاستقرار الإقليمي الأوسع"، مؤكدا أن السبيل الوحيد الموثوق للمضي قدما يتمثل في "إنهاء الاحتلال وتحقيق حل الدولتين"، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب في سلام وأمن ضمن حدود آمنة ومعترف بها.

وحذر غوتيريش من أن "التأجيل والإنكار لا يؤديان إلا إلى إدامة الظلم" لافتا الى ان الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة يتدهور بسرعة.

وبشأن غزة، قال، إنه وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار قبل ثمانية أشهر، إلا أن غزة ما تزال تواجه "حالة عميقة من عدم اليقين ومعاناة إنسانية هائلة"، مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين يوميا وتقييد العمليات الإنسانية وعدم تلبية الاحتياجات الأساسية.

ودعا إلى التنفيذ الكامل للخطة الشاملة التي يسرت الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا التوصل إليها، مؤكدا أن "تقديم المساعدات الإنسانية يجب ألا يُستخدم أبدا كورقة مساومة وأن غزة هي جزء وستظل جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية".

وبشأن لبنان، أشار غوتيريش إلى الأحداث المأساوية والتصعيد الخطير منذ آذار، داعيا الى وقف شامل لإطلاق النار يحترمه الجميع والى تسوية دبلوماسية تحترم سيادة لبنان وسلامة أراضيه.