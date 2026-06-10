مركز زها الثقافي يطلق عملاً فنياً يجسد الهوية الأردنية وقيم الإبداع بالتزامن مع فرحة تأهل النشامى

خبرني - أطلق مركز زها الثقافي عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي عملاً فنياً يتمثل في فنجان القهوة العربية المصنوع من الفخار بتصميم فني مبتكر يجسّد أحد رموز التراث الأردني بأسلوب عصري، صُنع بأيدي يافعين ويافعات مركز زها الثقافي.

ويستعرض الفيديو رحلة صناعة الفنجان، بدءاً من زراعة البذرة داخله، مروراً بأعمال التشكيل الفخاري والرسم عليه، وصولاً إلى شكله النهائي، في تجربة إبداعية توثق تفاعل اليافعين مع مراحل إنتاج العمل بروح فنية تعكس الشغف والانتماء.

ويعزز العمل قيم الانتماء والاعتزاز بالهوية الوطنية، ويحمل بعداً بيئياً يتمثل في وجود بذرة داخل الفنجان قابلة للزراعة، في إشارة إلى أن الإنجازات الكبيرة تبدأ ببذرة صغيرة تنمو بالرعاية والاجتهاد حتى تؤتي ثمارها.

ويستحضر العمل رمزية الحضارات التي ازدهرت على أرض الأردن والمنطقة عبر آلاف السنين، حيث كانت الحكايات تُوثق على الطين، فيما يروي اليوم جيل جديد من أبناء الأردن حكاياته الخاصة بأدوات الإبداع والعمل والإصرار.

ويؤكد مركز زها الثقافي أن هذا العمل يلتقي في رسالته مع ما يجسده النشامى من عزيمة وإصرار وطموح، حيث يواصل الشباب الأردني في مختلف المجالات كتابة قصص نجاح ترفع اسم الأردن عالياً، سواء في الثقافة والفنون أو في الرياضة والابتكار.

ويأتي المشروع ثمرةً لجهود أكاديمية الإبداع الفني في تنمية المهارات الفنية والحرفية لدى الأطفال واليافعين، وإتاحة الفرصة لهم لتحويل أفكارهم إلى منتجات إبداعية تجسد التراث الأردني بروح عصرية تجمع بين الأصالة والابتكار والاستدامة.

ويُعد مركز زها الثقافي من المراكز الثقافية المنتشرة في العاصمة عمّان ومحافظات المملكة، إذ يبلغ عدد فروعه (25) مركزاً ضمن المبادرات الملكية السامية، ويواصل المركز من خلال أكاديمية الإبداع الفني توفير بيئة محفزة للإبداع والتعلم والإنتاج الفني، بما يسهم في تنمية مهارات الأطفال واليافعين، وتعزيز ارتباطهم بالهوية الثقافية الأردنية، وتمكينهم من التعبير عن إبداعاتهم.

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