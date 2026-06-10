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  • زعيم طالبان يحظر على أعضاء الحركة استخدام الهواتف الذكية

زعيم طالبان يحظر على أعضاء الحركة استخدام الهواتف الذكية

  • 10 حزيران 2026
  • 21:01
زعيم طالبان يحظر على أعضاء الحركة استخدام الهواتف الذكية

خبرني - كشفت وثيقة صادرة عن زعيم حركة "طالبان" هبة الله أخوند زاده، اطلعت عليها قناة محلية "أفغانستان" الدولية، عن حظر شامل لاستخدام الهواتف الذكية من قبل أعضاء الحركة والموظفين الحكوميين

وأفادت القناة أن المخالفين لهذا القرار سيتم إحالتهم إلى المحاكم العسكرية، دون أن يتم الكشف عن طبيعة العقوبات التي تنتظرهم. كما سيتم تكليف موظفي المحاكم العسكرية بمهمة مراقبة الالتزام بالحظر بين الموظفين الحكوميين.

وأرسلت وزارة العدل التابعة لحركة طالبان المرسوم إلى رؤساء المحاكم العسكرية التابعة للمحكمة العليا لطالبان في ثماني مناطق في أنحاء البلاد. كما تم إبلاغ قادة الشرطة ورؤساء أجهزة المخابرات في هذه المناطق بالتوجيه.

وبحسب الوثيقة، فقد صدرت تعليمات لمسؤولي المحاكم العسكرية بضمان الامتثال الكامل للأمر وتقديم ضمانات لقيادة طالبان بشأن تنفيذه. كما تم إنشاء قائمة مراقبة خاصة، تُسجل فيها اسم كل فرد خاضع للمراقبة، ومنصبه، ومكان عمله، واسم شركة الاتصالات، ورقم هاتفه.

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