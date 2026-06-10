الأمير علي: لو كان الأمر بيدي لشجعت على منح إجازة ليوم كامل خلال مباراة النشامى

خبرني - أصدر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان قرارا رسميا بتأخير بدء الدوام الرسمي الصباحي حتى الساعة العاشرة صباحا في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة، خلال الأيام التي يخوض فيها المنتخب الوطني الأردني "النشامى" مبارياته ضمن دور المجموعات في نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم البلاغ الحكومي، طالب نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بإعلان عطلة رسمية خلال مباريات المنتخب الوطني، معتبرين أن المشاركة التاريخية الأولى للنشامى في المونديال ستحظى باهتمام واسع من مختلف فئات الأردنيين.

ويرى النشطاء أن قرار تأخير الدوام قد لا يكون كافيا، لا سيما أن مؤسسات القطاع الخاص تملك حرية تعديل ساعات عملها أو الإبقاء عليها كما هي، ما قد يحول دون تمكن عدد كبير من الأردنيين من متابعة المباريات.

ولم يقتصر الأمر على مطالبات النشطاء، إذ قال سمو الأمير علي - رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم:"لو كان الأمر بيدي لشجعتهم على منح إجازة ليوم كامل، أو على الأقل فترة ما بعد الظهر، لأنهم سيستيقظون قبل المباراة لمشاهدة ما قبلها، أعتقد أن الجميع في الأردن سيشجع الفريق".

وجاءت تصريحات سموه خلال مقابلة مصورة مع شبكة CNN، ردا على سؤال المذيعة حول تأخير ساعات الدوام الرسمي من قبل الحكومة في المملكة، خلال أيام مباريات النشامى.