السعودية تدين الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن

خبرني - أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والانتهاكات السافرة لسيادة كل من البحرين والكويت والأردن بصفتها تهديدا لأمن وسلامة أراضي الدول الشقيقة ومجالاتها الجوية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "المملكة تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت السعودية تضامنها الكامل مع البحرين والكويت والأردن ودعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.