الأمن العام يوزع ملصقات داعمة للنشامى دعما لمشاركتهم بكأس العالم

خبرني - باشرت مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، بتوزيع ولصق ملصقات داعمة للمنتخب الوطني الأردني على مركبات المواطنين في مختلف محافظات المملكة، دعماً لـ "النشامى" قبيل مشاركتهم المرتقبة في مباريات كأس العالم لعام 2026.

وتأتي هذه المبادرة تعبيراً عن الفخر بالإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني، وتعزيزاً لأجواء الدعم والمؤازرة الشعبية خلال مشواره العالمي في المونديال وتمثيل الأردن في أكبر المحافل الكروية الدولية.

وشاركت كافة التشكيلات والوحدات العاملة في الميدان في توزيع الملصقات على المركبات والتواصل مع المواطنين، معربة عن أمنياتها للمنتخب الوطني بالتوفيق والنجاح في مبارياته المقبلة، ومؤكدةً أن هذا الدعم يجسد مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجاز التاريخي للمنتخب، ويعكس روح الوحدة والانتماء التي تجمع الأردنيين خلف راية الوطن.