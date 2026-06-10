حزب الاتحاد الوطني يحتفل بالأعياد الوطنية - صور

خبرني - أقام حزب الاتحاد الوطني، اليوم، احتفالاً وطنياً حاشداً في منطقة الأشرفية بمناسبة الأعياد الوطنية، بحضور عدد كبير من أعضاء الحزب والمدعوين، إلى جانب عدد من قيادات الحزب ونوابه وشخصيات مجتمعية ووطنية.

وافتُتحت كلمات الحفل بكلمة نائب رئيس المجلس المركزي الدكتور حمدي مراد، الذي أكد فيها أهمية استذكار المناسبات الوطنية باعتبارها محطات مضيئة في مسيرة الدولة الأردنية، وما تمثله من قيم الوحدة والإنجاز والانتماء.

كما تحدث خلال الاحتفال الأمين العام للحزب السيد محمد فواز الخصاونه ورئيسة لجنة المرأة السيدة زينب الكسواني، والسيد فواز الحويان، حيث تناولت الكلمات دلالات الاستقلال ومنجزات الدولة الأردنية، وأهمية مواصلة العمل الوطني والحزبي بما يخدم مسيرة التنمية والتحديث.

واختُتمت الكلمات بكلمة النائب الدكتور أيمن البدادوه، الذي أكد أن الأعياد الوطنية تشكل مناسبة لتجديد العهد بالولاء والانتماء للوطن والقيادة الهاشمية، واستحضار ما تحقق من إنجازات عززت مكانة الأردن واستقراره.

وتضمن الحفل فقرات فنية ووطنية مميزة، قدمتها فرقة معان للفنون الشعبية، عكست الموروث الثقافي الأردني وأضفت أجواءً وطنية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

كما شهد الاحتفال مشاركة مؤثرة لمجموعة من الشباب من ذوي متلازمة داون، الذين قدموا عرضاً مميزاً نال إعجاب الحضور وتفاعلهم، في مشهد جسد قيم الدمج المجتمعي والإرادة والعطاء.

وشكل الاحتفال مناسبة وطنية جامعة عبر من خلالها المشاركون عن اعتزازهم بمسيرة الوطن وإنجازاته، مؤكدين التمسك بالثوابت الوطنية ومواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر تقدماً وازدهاراً للأردن.