الصوص مديرا فنيا لصقور الأردن

خبرني - أعلن الاتحاد الأردني لكرة السلة تعيين المدرب الوطني وسام الصوص، مديرا فنيا للمنتخب الوطني الأول للرجال، ليتولى قيادة "صقور الأردن" خلال المرحلة المقبلة والاستحقاقات الرسمية المقبلة.

وبحسب بيان للاتحاد، اليوم الأربعاء، يأتي قرار التعاقد مع الصوص، في إطار خطط الاتحاد لتعزيز مسيرة المنتخب الوطني والاستعداد للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة، مستفيدا من الخبرات الفنية التي يمتلكها على صعيد تدريب المنتخبات الوطنية والأندية المحلية.

ومن المنتظر أن يباشر الجهاز الفني الجديد مهامه خلال الفترة المقبلة، من خلال وضع برنامج الإعداد الخاص بالمنتخب الوطني، ومتابعة اللاعبين المحليين والمحترفين، بهدف بناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية تعكس تطور كرة السلة الأردنية.

وأكد اتحاد السلة ثقته بقدرة المدرب الصوص، على قيادة المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة مع "صقور الأردن"، ومواصلة العمل لتحقيق تطلعات الجماهير الأردنية.