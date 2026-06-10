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الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

  • 10 حزيران 2026
  • 18:40
الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

خبرني - غادر الملك عبدﷲ الثاني ،الأربعاء، أرض الوطن في زيارة خاصة.

 

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