وزير الخارجية اللبناني: الدولة وحدها تقود المفاوضات

خبرني - أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن ملف المفاوضات تديره وتقوده الدولة اللبنانية حصريا، مشددا على أن تحقيق وقف إطلاق النار يعد أولوية قصوى في المرحلة الحالية.

جاء ذلك في معرض تطرقه إلى الأوضاع الراهنة، حيث أوضح أن لبنان يعيش ظروفا بالغة الصعوبة والتعقيد جراء حرب فُرضت عليه قسرا، وذلك لخدمة أجندات خارجية لا تمت لمصالح البلاد بصلة.

وفي سياق متصل، شدد رجي على أن المسار الدبلوماسي بات الخيار الوحيد الناجع والفعال للخروج من الأزمة، لا سيما بعد أن أثبتت المعالجة العسكرية إخفاقها التام وعجزها عن تحقيق أي حل مستدام.

وجدد التأكيد على أن الدولة اللبنانية ماضية بعزم وإصرار في مسار حصر السلاح، وبسط سيادتها الكاملة على كافة أراضيها، بما يضمن حماية أمنها واستقرارها.

وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون، قد شدد في وقت سابق على أن المفاوضات التي تجري مع إسرائيل تستحق فرصة قبل الحكم عليها، مؤكدا أن وحدتنا الداخلية هي السلاح الحقيقي.