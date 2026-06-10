خبرني - نظمت كلية العمارة والتصميم في جامعة البتراء جلسة التحكيم للمرحلة النهائية لمشروع "مسار السياحي الذكي" الرابط بين جبل القلعة والمدرج الروماني، وذلك لطلبة مساق "هندسة وتنسيق المواقع"

وتضمنت الجلسة مناقشة ثلاثة مشاريع مقترحة، حيث قدمت مجموعة من طلبة المساق عرضاً موجزاً لدراسة وتحليل الموقع والحلول التصميمية المقترحة. وتمت مناقشة المشاريع من قبل أعضاء لجنة التحكيم والطلبة الحضور

وحضر الجلسة المدير التنفيذي لمشاريع أحياء عمّان والمسارات السياحية في أمانة عمّان الكبرى المهندس محمد أبو زيتون ممثلاً عن الأمانة، وأعضاء لجنة التحكيم من امانة عمان مدير التراث العمراني المهندس ناجح بطيبط، ومن القطاع الخاص المهندس فاروق تادرس، وعدد من رؤساء الأقسام من الدوائر المعنية في الأمانة، وأساتذة وطلبة الكلية

ونقل المهندس محمد أبو زيتون شكر وتقدير رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى الدكتور يوسف الشواربه، ومدير مدينة عمّان المهندس نبيل الجريري، لجامعة البترا وكلية العمارة والتصميم على هذه المبادرة النوعية، مؤكداً حرص الأمانة على دعم مشاريع الطلبة الإبداعية التي تخدم المدينة

وأكد أبو زيتون أن أمانة عمّان حريصة على تبني الأفكار الإبداعية من طلبة جامعة البترا ضمن مشروعها لتطوير وسط البلد، مشيراً إلى أن دائرة مشاريع أحياء عمّان ستدرس الحلول المقدمة لدمجها في المخططات التنفيذية للمسار الرابط بين جبل القلعة والمدرج الروماني، والمقرر البدء به في مطلع عام 2027. وبين أن هذا المشروع يأتي بما يخدم مشروع تلفريك عمّان ويلبي متطلبات إدراج موقع جبل القلعة الأثري على قائمة التراث العالمي لليونسكو مستقبلاً، علماً بأنه سيتم طرح عطاء متخصص قريباً لهذا المشروع التنموي

من جانبها، أكدت منسقة مساق "هندسة وتنسيق المواقع" الدكتورة سلام مرعي أن "مساق هندسة وتنسيق المواقع يهدف لربط الطالب بالواقع الميداني لمدينة عمّان، والمسابقة جاءت لتعزيز هذا التوجه عبر تكليف الطلبة بمشروع حقيقي يخدم المدينة. واكدت أن المشاريع الثلاثة المتأهلة للنهائي أظهرت نضجاً في التحليل الموقعي للمنطقة الواقعة بين جبل القلعة والمدرج الروماني، وقدمت حلولاً تصميمية ذكية قابلة للتطبيق تحترم القيمة التاريخية للموقع". وأضافت أن "الشراكة مع أمانة عمّان الكبرى نموذج للتكامل بين الجامعة والمؤسسات الوطنية".