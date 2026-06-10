أردوغان: هجمات إسرائيل على سورية ولبنان تهدد تركيا أيضا

خبرني - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن هجمات إسرائيل على سوريا ولبنان بلغت حدا يهدد تركيا أيضا، مضيفا أن "العدوان" الإسرائيلي يشكل تهديدا للعالم كله ويجب وقفه.

وتركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، من أشد المنتقدين لهجمات إسرائيل على إيران وغزة ولبنان، وتقول إن إسرائيل هي أكبر عقبة أمام السلام في الشرق الأوسط.

وأوقفت تركيا جميع معاملاتها التجارية مع إسرائيل ودعت إلى اتخاذ إجراءات ضدها في المحاكم الدولية.

وقال أردوغان أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان "الهجمات التي شنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وشبكته الإجرامية على لبنان وسوريا أوصلت المسألة إلى حد يهدد تركيا أيضا"، مضيفا أن أمن أنقرة مرتبط بأمن هذين البلدين.

وأضاف أن إسرائيل تقود "مسعى خبيثا" لزعزعة استقرار منطقة البحر المتوسط بتأجيج "نيران الفتنة" في جزيرة قبرص المنقسمة عرقيا.

وقال "هذه الكيانات الصغيرة، التي تتجاوز طموحاتها حجمها بكثير، ركبت قارب الفتنة الإسرائيلي، وتولت دور وكلاء الصهيونية، وتسعى وراء أوهام زائفة في شرق البحر المتوسط"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وأضاف "ينبغي ألا يندفع أحد وراء المغامرات... وليعلم الجميع أن حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق البحر المتوسط إذا انتُهكت، فسيكون ردنا واضحا وقويا للغاية".

وحث أردوغان اليوم القوى العالمية على اتخاذ موقف أكثر وضوحا ضد إسرائيل، قائلا إن " صمت المجتمع الدولي" يشجعها.

وتابع "إعادة إسرائيل إلى الالتزام بقواعد القانون لم تعد مسؤولية بعض الدول فقط، بل مسؤولية مشتركة تقع على عاتق البشرية جمعاء".