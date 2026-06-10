صناعة عمان وتجارة وصناعة أربيل يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

خبرني - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير على ان العراق شريك اقتصاديّ هام للأردن، نظرا للعلاقة المتميزة التي تجمع قيادتي البلدين الشقيقين، والعلاقة التاريخية المتميزة بينهما.

واضاف الجغبير خلال لقاء مع وفد اقتصادي من اقليم كردستان العراق ضم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية في الاقليم گيلان حاج سعيد ، جرى في غرفة صناعة عمان، الثلاثاء، بحضور عضو مجلس ادارة الغرفة الدكتور اياد ابوحلتم ومدير عام الغرفة الدكتور نائل الحسامي، والقنصل العام للمملكة في اربيل السفير زياد بطارسة والصناعي حسن الصمادي، أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية جاذبة وموقع استراتيجي يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً للصناعة والتجارة والخدمات، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون مع إقليم كردستان العراق باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً للمملكة.

مؤكدا حرص غرف الصناعة على توسيع مجالات التعاون مع القطاع الخاص في إقليم كردستان العراق، وتعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والصناعيين، بما يسهم في إقامة شراكات حقيقية تستفيد من الإمكانات والفرص المتوفرة لدى الجانبين، وتدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري."

من جانبه، أكد گيلان حاج سعيد أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن والاستفادة من الخبرات الأردنية في العديد من القطاعات، مشيراً إلى أن إقليم كردستان يوفر فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات متعددة، ويولي أهمية كبيرة لتطوير علاقاته الاقتصادية مع المملكة.

وقال عزيز: "نتطلع إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين غرف التجارة والصناعة في إقليم كردستان ونظيراتها في الأردن، وتفعيل تبادل الوفود الاقتصادية بما يسهم في تعريف مجتمع الأعمال بالفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع وشراكات مشتركة تخدم مصالح الجانبين."

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن وإقليم كردستان العراق، بما يخدم مصالح القطاع الخاص ويعزز حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن وإقليم كردستان، وتكثيف التواصل بين مؤسسات القطاع الخاص، بما يسهم في استثمار الفرص المتاحة لدى الجانبين وفتح جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واتفق الجانبان خلال اللقاء على تنظيم زيارات متبادلة لرجال الأعمال والمستثمرين، بهدف الاطلاع على الفرص الاستثمارية والمزايا التنافسية التي يتمتع بها كل من الأردن وإقليم كردستان العراق، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة بين الشركات والمؤسسات في الجانبين.

ضم وفد اقليم كردستان العراق الاقتصادي كلا من: فيصل محمد رسول، ادريس محمد عزيز، بشتوان خليل عمر، بروا جلال الصالحي وهيمن رمضان مصطفى.