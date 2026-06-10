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الجنايات الكبرى تصدر حكما في قضية مقتل المحامية زينة المجالي

  • 10 حزيران 2026
  • 14:44
الجنايات الكبرى تصدر حكما في قضية مقتل المحامية زينة المجالي
المحامية الراحلة زينة المجالي

خبرني  - قضت محكمة الجنايات الكبرى بالسجن20 عاما بحق شقيق المحامية زينة المجالي ، المتهم في قلتها.

وعدلت المحكمة الوصف الجرمي من تهمة القتل العمد الى تهمة القتل القصد، قبل ان تقرر الحكم على المتهم بالسجن لمدة 20 عاما.

وكان المتهم طعن شقيقته خمس طعنات، ما تسبب بوفاتها، وعلى اثر ذلك اسند النائب العام اليه في بداية القضية تهمة القتل العمد قبل تعديلها خلال مراحل المحاكمة.

وتعود تفاصيل القضية الى نهاية شهر كانون الثاني من العام الحالي، عندما اعلن عن مقتل المحامية زينة المجالي طعنا على يد شقيقها.

وأعلنت العائلة ادعاءها الشخصي على ابنها المتهم بقتل شقيقته، مطالبة بتطبيق القانون بحقه دون رأفة.

واشارت العائلة في بيانها الى ان الجريمة جاءت نتيجة تعاطي المتهم للمخدرات وادمانه عليها، رغم حصوله على تعليم عال وتخرجه من جامعات عالمية.

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