القضاء الاردني يحيل والدة طفلة قتيلة الى الادعاء بسبب شهادة زور

خبرني - قضت محكمة الجنايات الكبرى في عمان بوضع متهم ثلاثيني بالأشغال المؤبدة بعد إدانته بتعذيب ابنته البالغة من العمر سبع سنوات حتى الوفاة.

كما قررت المحكمة إحالة والدة الطفلة إلى المدعي العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها بتهمة شهادة الزور، إثر محاولتها تضليل التحقيق.

وفي التفاصيل جرمت المحكمة المتهم الموقوف على ذمة القضية بجناية "تعذيب المقتول قبل قتله" بعدما ثبت للهيئة القضائية تعمد المتهم استخدام العنف الجسدي المفضي إلى الموت، إضافة لتعرض الضحية للكمات وصفعات وضرب باستخدام حزام جلدي شمل مختلف أنحاء جسدها، إضافة إلى قص شعر رأسها بطريقة غير منتظمة.

وأظهرت التحقيقات أن السلوك الجرمي للمتهم لم يقتصر على الطفلة المتوفاة، بل شمل أيضا شقيقها، حيث أقدم الأب على تكبيله بسلاسل حديدية وربطه على درج المنزل، في حين قامت الأم بتصوير تلك الواقعة دون التدخل لمنعه أو إبلاغ الجهات الأمنية.

و كانت مدرسة الطفلة (أثناء دراستها في الصف الثاني الابتدائي) قد لاحظت وجود آثار عنف جسدي ظاهرة على جسدها، ما دفع الإدارة إلى استدعاء الأم وإلزامها بتوقيع تعهد خطي لحماية الطفلة، إلا أن الاعتداءات استمرت داخل المسكن.