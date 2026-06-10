الأمانة تؤجل تسليم مناطق لشركات النظافة لغايات التقييم

خبرني – خاص

علم موقع خبرني أن أمانة عمان ستؤجل تسليم المناطق المدرجة على الجدول لشركتي النظافة العاملتين، والمقررة في الأول من تموز لغايات التقييم.

وحسب المعلومات الواردة للموقع، فإن أداء إحدى الشركتين في المناطق التي تم تسليمهما لم يكن على المستوى الذي تأمله أمانة عمان لخدمة العمانيين.

ووفقا لمصادر خبرني، فإن نتائج مؤشرات الأداء التي تقوم بها الأمانة لمناطق التسليم لم تكن مشجعة، وارتفعت نسبة الشكاوى ما استدعى تدخل كوادر وآليات امانة عمان في تلك المناطق في كثير من الأحيان.

واستلمت شركتان من أصل ثلاث شركات منطقتي العبدلي وزهران لإحدى الشركات، ومناطق أبو نصير والجبيهة وطارق للشركة الأخرى، فيما تستعد الشركة الثالثة لاستلام منطقة المقابلين في الأول من تموز.

وكان من المقرر أن تستلم إحدى الشركتين منطقة بدر نزّال اعتبارا من الأول من تموز.

ووردت ملاحظات عديدة لموقع خبرني حول تراجع مستوى النظافة في المناطق التي تعمل فيها الشركتان، وسرعان ما كان يتم معالجتها من قبل أمانة عمان.