تهنئة للباحث عبدالرحمن الترابين بمناسبة حصوله على الماجستير

خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء والأحبة بأسمى آيات التهنئة والتبريك إلى الباحث عبدالرحمن سلامة الصوفي الترابين، بمناسبة نجاحه في مناقشة رسالة الماجستير في كلية إدارة الأعمال من جامعة الإسراء، تخصص الأعمال الذكية، واستكماله جميع متطلبات الحصول على درجة الماجستير بكل جدارة واستحقاق.

وإذ نبارك لكم هذا الإنجاز العلمي المتميز، فإننا نسأل الله تعالى أن يجعله خطوة مباركة في مسيرتكم العلمية والعملية، وأن يوفقكم لمزيد من النجاح والتقدم والعطاء، وأن يكون هذا الإنجاز ثمرةً لجهودكم وإصراركم ودعماً لكل من ساندكم ووقف إلى جانبكم خلال رحلة العلم والبحث.

ألف مبارك هذا النجاح المستحق، وعقبال أعلى الدرجات العلمية، ومنها إلى مزيد من التألق والتميز.

"ومن سار على الدرب وصل، ومن جدّ وجد، ومن زرع حصد."

ألف مبارك، ونسأل الله لكم دوام التوفيق والنجاح.