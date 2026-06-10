مصر : نزيف خسائر مستمر في قطاع الدجاج والبيض

خبرني - حذّر نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن في مصر، الدكتور ثروت الزيني، من أزمة متفاقمة تواجه قطاع الدواجن، نتيجة الزيادة الكبيرة في حجم الإنتاج المعروض بالسوق، ما أدى إلى تراجع الأسعار داخل المزارع وتكبيد المربين خسائر مالية وصفها بـ"الفادحة".

وقال الزيني، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "صدى البلد"، إن سعر كيلو الدواجن تراجع إلى نحو 67 جنيهاً في المزرعة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإنتاج المحلي إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة 30%، إلى جانب وجود فائض في إنتاج البيض يقدّر بنحو 25%.

وأوضح أن السوق المصرية تستهلك يومياً نحو 40 مليون بيضة و5 ملايين دجاجة، مشيراً إلى أن أسعار الدواجن في المزارع تتراوح حالياً بين 68 و70 جنيهاً للكيلوغرام، مع توقعات بحدوث تغيرات سعرية خلال الفترة المقبلة مع عودة معدلات الاستهلاك إلى طبيعتها بعد انتهاء موسم عيد الأضحى.

وأكد الزيني أن الأعلاف متوافرة بصورة مستقرة، وأن المشكلة الأساسية تتمثل في زيادة المعروض مقارنة بحجم الطلب الفعلي، محذراً من أن استمرار خسائر المربين قد يدفع بعض المنتجين إلى الخروج من السوق، الأمر الذي يهدد صناعة تتجاوز استثماراتها 200 مليار جنيه وتوفر فرص عمل لنحو 3.5 ملايين مواطن.

وشدد على أن انخفاض الأسعار لا ينبغي النظر إليه بوصفه مكسباً للمستهلك فقط، إذا كان يأتي على حساب المنتجين، موضحاً أن الخسائر المستمرة قد تؤثر مستقبلاً على استقرار القطاع وقدرته الإنتاجية.

وأضاف أن أسعار الدواجن والبيض تخضع لآليات العرض والطلب، ولا توجد جهة قادرة على فرض تسعيرة جبرية عليها، داعياً إلى تبني حلول تدعم استدامة الصناعة وتحافظ على مصالح المنتجين والمستهلكين في آن واحد، من خلال التوسع في منافذ البيع المباشر.

واعتبر الزيني أن تراجع الأسعار عقب عيد الأضحى يعد أمراً معتاداً يشهده السوق المصري منذ سنوات، داعياً المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات والمعلومات غير الموثوقة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.