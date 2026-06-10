من وهج الثورة إلى نبض الدولة

لا تُقاس عظمة الأمم بما تختزنه ذاكرتها من أحداث فحسب، بل بما تحتفظ به تلك الأحداث من قدرةٍ على الاستمرار، وما تتركه من أثرٍ يتجاوز زمن وقوعها ليصبح جزءًا من الحاضر، ومصدرًا لإلهام المستقبل. فالتاريخ، في معناه الأعمق، ليس مجرد سردٍ لما كان، بل هو امتدادٌ حيّ لما بقي، وشاهدٌ على أن بعض اللحظات لا تنتهي بانتهاء زمانها، لأنها تتحول إلى نبضٍ يسري في وجدان الشعوب ومسيرة الأوطان.

ومن هذا المنطلق، تأتي ذكرى الثورة العربية الكبرى بوصفها أكثر من محطةٍ وطنية تُستعاد كل عام، وأكثر من مناسبةٍ تستحضرها الذاكرة؛ فهي قصة إرادةٍ آمنت بحق الأمة في النهوض، ورسالةٌ حملت معاني الحرية والكرامة، ومشروعٌ نهضوي لم تتوقف آثاره عند حدود لحظة تاريخية بعينها، بل امتدت جذوره لتشكل أحد أهم المرتكزات التي قامت عليها الدولة الأردنية الحديثة، واستمدت منها فلسفة الاعتدال والبناء والإنسان.

وحين انطلقت الثورة العربية الكبرى في العاشر من حزيران عام 1916 بقيادة الشريف الحسين بن علي، طيب الله ثراه، لم تكن تسعى إلى تغيير واقعٍ سياسي فحسب، بل كانت تحمل رؤيةً أوسع من حدود اللحظة، رؤيةً تؤمن بأن النهضة الحقيقية تبدأ من الإنسان، وأن الكرامة ليست امتيازًا تمنحه الظروف، بل حقٌ أصيل لا يكتمل إلا بالحرية والمسؤولية والإيمان بالرسالة.

لقد أدرك رجال الثورة منذ بداياتها أن الأمم لا تستعيد مكانتها بالقوة وحدها، وإنما بما تمتلكه من قيم، وما تحمله من مشروع حضاري، وما تزرعه في نفوس أبنائها من معاني الانتماء والوفاء. ولهذا، لم تكن الثورة العربية الكبرى صرخة احتجاج بقدر ما كانت إعلانًا عن ميلاد مرحلة جديدة، عنوانها الإيمان بالمستقبل، والثقة بقدرة الأمة على تجاوز التحديات، وصناعة حاضر يليق بتاريخها العريق.

وإذا كانت بعض الأحداث يختفي أثرها بانتهاء ظروفها، فإن الأحداث التي تُبنى على المبادئ تظل عصية على الغياب. ولذلك، بقيت الثورة العربية الكبرى حاضرةً في الوجدان، لأنها لم تكن حدثًا عابرًا صنعته المصالح، بل فكرةً صنعتها القيم، ورسالةً حملتها التضحيات، وإرثًا حفظته ذاكرة الأجيال.

وفي الأردن، تجسدت هذه المعاني في مسيرة بناء متواصلة، حملت رايتها القيادة الهاشمية جيلاً بعد جيل، فكان الوفاء للمبادئ ركيزةً ثابتة، وكان الإنسان محور التنمية، وكانت الحكمة والاعتدال نهجًا راسخًا، ليبقى الأردن نموذجًا للدولة التي جمعت بين أصالة الجذور وطموح المستقبل، وبين الثبات على الثوابت والانفتاح على متطلبات العصر.

ولعل أجمل ما تمنحه ذكرى الثورة العربية الكبرى للأجيال الجديدة، أنها تؤكد أن الأوطان لا تقوم على الأمجاد الماضية وحدها، بل على القدرة على تحويل تلك الأمجاد إلى مسؤولية، وعلى جعل التاريخ دافعًا للعمل لا مبررًا للركون، وعلى إدراك أن الوفاء الحقيقي للآباء المؤسسين لا يكون بالاكتفاء بترديد إنجازاتهم، بل بمواصلة المسيرة، وإضافة صفحات جديدة من العطاء والبناء.

وفي عالمٍ تتغير فيه المعادلات وتتسارع فيه التحولات، تزداد الحاجة إلى التمسك بالقيم التي حملتها الثورة العربية الكبرى؛ قيم الاعتدال، والوحدة، والإخلاص، والإيمان بالإنسان، لأن الحضارات لا تنهض بالموارد وحدها، وإنما تنهض حين تتحول المبادئ إلى ثقافة، والانتماء إلى عمل، والتاريخ إلى قوة تدفع نحو المستقبل.

إن الأمم التي تعرف جذورها لا تخشى الرياح، والأوطان التي تحفظ رسالتها لا تضل الطريق، والشعوب التي تصون ذاكرتها قادرة على أن تواجه التحديات بثقة، لأنها تدرك أن التاريخ ليس عبئًا تحمله، بل طاقة تستمد منها أسباب النهوض والاستمرار.

وهكذا، تبقى الثورة العربية الكبرى أكثر من ذكرى وطنية، وأكثر من حدثٍ مضى عليه أكثر من قرن؛ فهي نبضٌ متصل بين الأمس واليوم، وجسرٌ تعبر عليه الأجيال من ذاكرة التضحيات إلى آفاق الإنجازات، ومن وهج الثورة الذي أضاء البدايات، إلى نبض الدولة الذي يواصل صناعة الحاضر واستشراف المستقبل.

فبعض الثورات تنتهي حين تخمد أصوات البنادق، أما الثورات التي تُولد من رحم المبادئ، وتُروى بصدق الرجال، وتحمل همّ الإنسان والأمة، فإنها لا تنتهي، بل تتحول إلى نبضٍ دائم، يرافق الأوطان في مسيرتها، ويظل شاهدًا على أن المجد الحقيقي لا يُصنع في لحظة، بل يُبنى عبر الأجيال، ويكبر كلما بقي الوفاء حيًا، وبقيت الرسالة حاضرة، وبقيت الإرادة مؤمنة بأن للأمم العظيمة تاريخًا يُفتخر به، ومستقبلًا يستحق أن يُصنع.