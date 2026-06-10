فوضى واحتجاجات.. 8 بطاقات حمراء تشعل ودية البرازيل وأمريكا

خبرني - شهدت المباراة الودية التي جمعت بين منتخبي البرازيل للسيدات والولايات المتحدة للسيدات أحداثا استثنائية، بعدما اضطر الحكم إلى طرد 8 أشخاص في واحدة من أكثر المباريات الودية جدلا.

وأقيمت المباراة في مدينة فورتاليزا وانتهت بفوز المنتخب الأمريكي بهدف دون رد، إلا أن النتيجة لم تكن العنوان الأبرز للقاء، بعدما شهد توترا كبيرا داخل الملعب وخارجه.

وخلال مجريات المباراة، أشهر الحكم بطاقات حمراء بحق لاعبتين من المنتخب البرازيلي، كما طرد المدرب الرئيسي وثلاثة من أعضاء جهازه الفني بسبب الاحتجاجات المتكررة والاعتراض على القرارات التحكيمية.

ولم تتوقف الأحداث عند صافرة النهاية، إذ قام الحكم بطرد لاعبتين إضافيتين من المنتخب البرازيلي بعد انتهاء اللقاء، ليرتفع عدد حالات الطرد إلى ثمانية أشخاص بين لاعبات وأفراد من الطاقم الفني.

وكان المنتخبان التقيا قبل أيام في مواجهة ودية أخرى بمدينة ساو باولو، نجحت خلالها البرازيل في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، قبل أن ترد الولايات المتحدة بانتصارها في اللقاء الثاني.