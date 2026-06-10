*
الاربعاء: 10 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • أضواء
  • البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في "تالابي" العقبة

  • 10 حزيران 2026
  • 13:46
البنك الأردني الكويتي يواصل رعايته لبطولة السباحة الحرة في تالابي العقبة

خبرني - جدّد البنك الأردني الكويتي رعايته لبطولة السباحة الحرة بنسختها الخامسة، التي أقيمت في القرية السياحية "تالابي" في مدينة العقبة تحت إشراف الاتحاد الملكي للرياضات البحرية، حيث تُسهم هذه البطولة في تعزيز مكانة العقبة كوجهة سياحية ورياضية مميزة، تستقطب مختلف الفعاليات المحلية والإقليمية. 
وشهدت البطولة مشاركة واسعة من السباحين والرياضيين الهواة والمحترفين من مختلف الفئات العمرية بمنافسات رياضية عكست أهمية النشاط البدني ودوره في تعزيز جودة الحياة. كما شارك فريق من موظفي البنك في البطولة محققاً مراكز متقدمة، في خطوة تعكس حرص البنك على دعم الرياضة والمساهمة في المبادرات التي تنسجم مع استراتيجيته في المسؤولية المجتمعية، بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة والارتقاء بالمستويات الصحية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. 
وتندرج هذه الرعاية ضمن جهود البنك الرامية في ترسيخ قيم التحدي الإيجابي واللياقة البدنية وتشجيع المشاركة في الأنشطة الرياضية، وذلك انسجاماً مع نهج البنك في دعم المبادرات ذات الأثر الإيجابي في المجتمع، وحرصه على دعم الفعاليات التي تُسهم في تنشيط الحركة الرياضية والسياحية. 
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦
المستشار العقاري نادر العلان سفيراً عقارياً لبرج لوسنت السكني لعام ٢٠٢٦
  • 2026-06-10 14:01
قيادة التحول : كابيتال بنك شريك في بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام
قيادة التحول : كابيتال بنك شريك في بناء مستقبل اقتصادي واجتماعي مستدام
  • 2026-06-10 13:38
أورنج الأردن تحتفي بنشامى القوات المسلحة الأردنية وتؤكد اعتزازها بشراكتها الوطنية الممتدة
أورنج الأردن تحتفي بنشامى القوات المسلحة الأردنية وتؤكد اعتزازها بشراكتها الو...
  • 2026-06-10 12:51
المركز الوطني لحقوق الإنسان يهنئ الملك بعيد الجلوس السابع والعشرين
المركز الوطني لحقوق الإنسان يهنئ الملك بعيد الجلوس السابع والعشرين
  • 2026-06-10 10:49
اللواء الركن الحنيطي يزور منصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي للبيانات
اللواء الركن الحنيطي يزور منصة زين للإبداع ومركز زين الإقليمي للبيانات
  • 2026-06-09 19:46
طالبة عادت للوطن لمناقشة مشروع تخرجها فواجهت الموت.. ود. عماد الحداد أعادها للحياة بفضل الله 
طالبة عادت للوطن لمناقشة مشروع تخرجها فواجهت الموت.. ود. عماد الحداد أعادها ل...
  • 2026-06-09 18:10