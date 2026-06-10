قبل لقاء النشامى والأرجنتين.. إقبال متزايد يدفع الملكية الأردنية لتشغيل رحلات إضافية

خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، عن إقبال كبير وحركة مسافرين نشطة بالاتجاهين على خط (عمان - دالاس)، مما دفع الشركة إلى زيادة عدد رحلاتها بصفة تدريجية لتلبية هذا الطلب المتنامي.

وستشهد مدينة دالاس الأميركية مباراة النشامى أمام الأرجنتين في كأس العالم في الـ27 من حزيران الحالي.

وأوضح المجالي أن الملكية الأردنية بدأت التشغيل على هذا الخط بواقع 4 رحلات أسبوعياً، ثم رفعتها إلى 5 رحلات، لتصل خلال الشهر الحالي إلى 6 رحلات في الأسبوع، مؤكداً أن الرحلات ستتحول لتصبح يومية ابتداءً من الشهر المقبل.

وحول أسباب هذه الزيادة الملحوظة وفيما إذا كانت ترتبط بفعاليات معينة مثل مباريات كأس العالم 2026 أو غيرها، أشار المجالي إلى أن الشركة لا تصنف الركاب بناءً على غايات سفرهم، قائلاً: "نحن لا نفرق بين الركاب إن كانوا متوجهين لحضور مباريات أو لأي سبب آخر، ولذلك لا تتوافر لدينا تفاصيل دقيقة حول طبيعة وجهاتهم النهائية، لكن المؤكد هو وجود حركة ممتازة، وضغط إيجابي على رحلة دالاس في كلا الاتجاهين".