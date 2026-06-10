*
الاربعاء: 10 حزيران 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • نبض الشارع
  • قبل لقاء النشامى والأرجنتين.. إقبال متزايد يدفع الملكية الأردنية لتشغيل رحلات إضافية

قبل لقاء النشامى والأرجنتين.. إقبال متزايد يدفع الملكية الأردنية لتشغيل رحلات إضافية

  • 10 حزيران 2026
  • 13:18
قبل لقاء النشامى والأرجنتين إقبال متزايد يدفع الملكية الأردنية لتشغيل رحلات إضافية

خبرني - كشف الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، سامر المجالي، عن إقبال كبير وحركة مسافرين نشطة بالاتجاهين على خط (عمان - دالاس)، مما دفع الشركة إلى زيادة عدد رحلاتها بصفة تدريجية لتلبية هذا الطلب المتنامي.

وستشهد مدينة دالاس الأميركية مباراة النشامى أمام الأرجنتين في كأس العالم في الـ27 من حزيران الحالي.

وأوضح المجالي أن الملكية الأردنية بدأت التشغيل على هذا الخط بواقع 4 رحلات أسبوعياً، ثم رفعتها إلى 5 رحلات، لتصل خلال الشهر الحالي إلى 6 رحلات في الأسبوع، مؤكداً أن الرحلات ستتحول لتصبح يومية ابتداءً من الشهر المقبل.

وحول أسباب هذه الزيادة الملحوظة وفيما إذا كانت ترتبط بفعاليات معينة مثل مباريات كأس العالم 2026 أو غيرها، أشار المجالي إلى أن الشركة لا تصنف الركاب بناءً على غايات سفرهم، قائلاً: "نحن لا نفرق بين الركاب إن كانوا متوجهين لحضور مباريات أو لأي سبب آخر، ولذلك لا تتوافر لدينا تفاصيل دقيقة حول طبيعة وجهاتهم النهائية، لكن المؤكد هو وجود حركة ممتازة، وضغط إيجابي على رحلة دالاس في كلا الاتجاهين".

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

الأمانة تؤجل تسليم مناطق لشركات النظافة لغايات التقييم
الأمانة تؤجل تسليم مناطق لشركات النظافة لغايات التقييم
  • 2026-06-10 14:28
الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد
الملك يرعى احتفال الجيش العربي بالمناسبات الوطنية في صرح الشهيد
  • 2026-06-10 14:17
الخدمات الطبية الملكية تعلن الخميس عطلة رسمية بالمستشفيات التابعة لها
الخدمات الطبية الملكية تعلن الخميس عطلة رسمية بالمستشفيات التابعة لها
  • 2026-06-10 13:44
الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية ويقبض عليهما
الجيش يحبط محاولة تسلل شخصين عبر الحدود الشمالية ويقبض عليهما
  • 2026-06-10 13:16
حسان يهنئ الجيش والأجهزة الأمنية بيوم الجيش والثورة العربية الكبرى
حسان يهنئ الجيش والأجهزة الأمنية بيوم الجيش والثورة العربية الكبرى
  • 2026-06-10 12:30
الخدمات الطبية الملكية تعالج 5 ملايين مراجع خلال 2025
الخدمات الطبية الملكية تعالج 5 ملايين مراجع خلال 2025
  • 2026-06-10 11:57