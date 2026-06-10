كاظم الساهر: ضميري يؤنبني ولن أتزوج مرة أخرى .. فيديو

حل الفنان العراقي كاظم الساهر ضيفا على حلقة خاصة من برنامج ABtalks مع الإعلامي أنس بوخش، حيث تحدث بصراحة عن انكساراته ونجاحاته وأسرار كشفها للمرة الأولى.

واستعاد الساهر خلال الحلقة تفاصيل طفولته ونشأته في بيئة فقيرة وصعبة، مؤكدا أن المعاناة كانت الشرارة الأولى لمسيرته، وقال: "خلقت من رحم المعاناة، لكن التحدي والمسؤولية كانا جزءا من جيناتي وطبيعة شخصيتي منذ الصغر".

كما استرجع محطات من طفولته بين الرسم الذي أحبه منذ سنواته الأولى وأبرز الذكريات التي رافقته، مشيرا إلى أن أجمل لحظة عاشها كانت عندما اشترت له والدته قميصا جديدا، فيما بقيت وفاة شقيقته "صباح" وهي طفلة لم تتجاوز السنة والنصف إثر لدغة عقرب أو أفعى، الذكرى الأقسى في حياته.

ووصف الساهر والدته بـ”المرأة الجبارة” التي تحملت الكثير، خصوصاً بعدما تزوج والده أربع نساء، معلقا: "الرجال غير ملتزمين بشكل عام".

وشهد اللقاء حديثا صريحا عن الوجه الآخر للشهرة، إذ اعتبر الساهر أن النجومية أشبه بالسجن، موضحا أن الفنان يعيش حالة دائمة من الضغط والسعي لإرضاء الجمهور وتقديم الأفضل. وروى تفاصيل زيارته للأيقونة فيروز، قائلا: "خرجت من عند السيدة فيروز وأنا متأذ نفسيا، رأيت حياتها وشعرت بأنها لم تعش الحياة كما تستحق. الفنان إنسان قد يكون أقل من الصورة التي رسمها له الجمهور، لكنه يضحي بكل شيء ليبقى مقدسا في عيونهم".

وأعلن الساهر بوضوح في أحد أكثر المحاور العاطفية تأثيرا أنه لا يفكر في الزواج مجددا، مؤكدا رغبته في العيش وحيدا، بل أقسم على عدم تكرار التجربة. وأرجع ذلك إلى شعوره المستمر بالذنب تجاه زوجته السابقة الراحلة عروبة الساهر، أم أولاده وابنة عمه، التي توفيت عام 2022، رغم انفصالهما عام 1996، قائلا: "أنا حساس جدا في هذا العمر لكل كلمة، وأرفض أن أظلم امرأة أخرى معي، لذلك فضلت الوحدة على تعقيدات العلاقات".

كما كشف أنه استعان أخيرا بمختص نفسي لمساعدته على مواجهة أزمة "جلد الذات" التي ترافقه منذ سنوات. وتطرق الساهر أيضا إلى ألم الفقد بعد وفاة أم أولاده، مؤكدا أن هذه التجربة جعلته يدرك أن الحياة وهم، لكنه استطاع تجاوز محنته من خلال الصلاة وعلاقته القوية بالله، إلى جانب الدعم الذي تلقاه من أصدقائه.